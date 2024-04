Lagere inkomens krijgen in mei meer vakantiegeld, hogere inkomens minder

In mei wordt traditiegetrouw het vakantiegeld uitgekeerd. Wie minder dan modaal verdient, krijgt volgende maand meer vakantiegeld dan vorig jaar. Mensen met een modaal of bovenmodaal inkomen krijgen juist minder vakantiegeld, blijkt uit berekeningen van loonstrookverwerker ADP.

Het modaal inkomen in Nederland bedraagt 3395 euro bruto per maand. Benedenmodale inkomens krijgen in mei meer vakantiegeld dan in 2023. Zo krijgt iemand die maandelijks 3000 euro bruto verdient volgens ADP 242 euro meer vakantiegeld. Een deeltijdwerker met een inkomen van 1750 euro bruto ontvangt zelfs 578 euro extra.