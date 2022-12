Kunstmatig hoge reviewscores op Advieskeuze.nl van Consumentenbond 23-12-2017 • leestijd 3 minuten • 466 keer bekeken • bewaren

Financieel adviseurs die met hun bedrijf op Advieskeuze.nl staan, zorgen op kunstmatige wijze voor een hoge gemiddelde score op de reviewsite. Dat doen ze door zelf selectief klanten te vragen om reviews te schrijven. Advieskeuze.nl is voor 52% in handen van de Consumentenbond.

Advieskeuze.nl staat vol met hoge beoordelingen blijkt uit cijfers die Kassa van de site kreeg. 10 ketens van hypotheekadviseurs verzamelden bijna 20.000 reviews op de site. De gemiddelde score op basis van de duizenden reviews is een 9,6. De laagste beoordeling is een 9,2.

Problemen

Oprichter Christian Bouter van Advieskeuze.nl erkent dat er problemen zijn. “Wat we zien in de markt is dat de dienstverleners selectief zijn in de klanten die ze wel om een review vragen en klanten die ze niet vragen. Als er zaken mis zijn gegaan dan zullen ze geneigd zijn er niet om te vragen, zijn ze wel gelukkig dan geven ze eerder een hele hoge score aan hun adviseur.”

Geen objectief beeld

Social media en reviewexpert Jeroen Vinkesteijn vindt dat Advieskeuze.nl door alle hoge scores geen objectief beeld geeft. “Cruciaal is als je als bedrijf mag kiezen wie de reviews gaat invullen.” Doordat klanten worden uitgenodigd zijn volgens Vinkesteijn de reviews niet meer spontaan en hebben ze veel minder waarde. Het vervelende is dat de consument dat niet weet als die op Advieskeuze.nl gaat zoeken naar een goede financiële adviseur. De social media en reviewexpert noemt Advieskeuze.nl daarom geen reviewsite maar een advertentieplatform voor bedrijven waarbij de consument niet voorop staat.

Consumentenbond

Op de voorpagina van Advieskeuze.nl is met het logo duidelijk de betrokkenheid van de Op de voorpagina van Advieskeuze.nl is met het logo duidelijk de betrokkenheid van de Consumentenbond te zien. Twee jaar geleden vergrootte de Consumentenbond haar aandeel in Advieskeuze.nl naar 52%. Volgens woordvoerder Joyce Donat was dat om meer invloed te krijgen en zo de site te verbeteren. De Consumentenbond stelt dat er sindsdien al een hoop verbeteringen zijn, maar dat de gemiddelde reviewscore een probleem blijft. De Consumentenbond vindt dat echter geen groot probleem. Bezoekers van de site zouden na 3 hoge scores wel door hebben dat een goede vergelijking op basis van de gemiddelde score niet mogelijk is. Daarnaast wijst Donat erop dat de reviews maar één onderdeel van de site zijn. De site moet vooral gezien worden als middel om inzicht te krijgen in de branche.

Geleidelijke verandering

Advieskeuze.nl wil niet per direct alle financieel adviseurs op de site dwingen al hun klanten om een review te vragen. Oprichter Bouter ziet meer in een geleidelijke verandering. In februari wordt daarvoor met twee grote spelers een pilot gestart waarbij wel alle klanten om een review wordt gevraagd. De site denkt dat daarna andere financiële adviseurs dat voorbeeld volgen. Daarnaast hoopt Bouter dat meer mensen met negatieve ervaringen uit zichzelf een review schrijven.

Omgekeerde wereld

Jeroen Vinkesteijn noemt dat de omgekeerde wereld. Een reviewsite begint volgens hem niet eerst met de toppertjes te vragen en dan de negatieve mensen. Vinkesteijn: “Je bent er al 5 jaar mee bezig, wat in social media zo ongeveer een eeuw is. Heel vreemd en niet van deze tijd om te zeggen ‘daar werken we nog aan’. Dan is het product mislukt.”