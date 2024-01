Kun je prepaid beltegoed terug laten storten of laten uitbetalen? theme-icon Geld • 15-12-2023 • leestijd 4 minuten • 10424 keer bekeken • bewaren

Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon, maar niet iedereen heeft een abonnement. Sommige mensen gebruiken een prepaid simkaart of eSIM. Kun je beltegoed dat op zo'n prepaid simkaart staat laten uitbetalen als je dat tegoed niet meer nodig hebt? En zo ja, welke voorwaarden zijn er voor terugstorten? Lees hier meer.

Het kan om verschillende redenen gebeuren dat je geen behoefte meer hebt aan een prepaid simkaart met daarop een bedrag aan beltegoed. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je een telefoonabonnement afsluit.

Onlangs kreeg de redactie van Kassa een vraag van een volger met betrekking tot dit onderwerp. Er stond een bescheiden restsaldo op een prepaid simkaart van Vodafone, maar dat was niet langer nodig in verband met het afsluiten van een abonnement bij dochtermaatschappij hollandsnieuwe.

Het bleek echter een hele klus om dat saldo terug te krijgen of over te zetten. Hoe zit dat eigenlijk? Werken telecomproviders daaraan mee? Zijn er voorwaarden aan verbonden? We bespreken het voor een aantal grote telecomproviders.

Kun je prepaid tegoed terugkrijgen van Odido?

Telecomprovider Odido is de nieuwe merknaam waar T-Mobile Nederland en Tele2 Mobiel onder vallen. Datzelfde geldt voor Simpel en Ben, al behouden laatstgenoemde providers wél hun eigen naam. Met bij elkaar opgeteld zo'n acht miljoen klanten is het één van de grootste telecomproviders van Nederland.

Heb jij een prepaid simkaart van Odido waar nog beltegoed op staat? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden jouw resterende tegoed terugkrijgen.

De eerste voorwaarde is dat je je nummer onderbrengt bij een andere provider, bijvoorbeeld door elders een abonnement af te sluiten met nummerbehoud. Is jouw nummer gedeactiveerd? Dan kom je niet voor terugbetaling in aanmerking.

Ook geldt dat je nummer korter dan 31 dagen geleden is overgezet naar een andere provider. Is het langer geleden? Dan heb je pech en behoort terugbetaling niet meer tot de mogelijkheden.

Kom je op basis van bovenstaande criteria wél in aanmerking voor terugbetaling? Dan is het goed om te weten dat je transactiekosten betaalt. Dat gaat ongeacht de hoogte van het restsaldo om een bedrag van vijf euro. Lees meer over het laten uitbetalen van prepaid beltegoed bij Odido.

Bij de nieuwe telecomprovider Odido gaat nog niet alles goed, zo blijkt uit de vele recente klachten. In Kassa besteedden we daar onlangs aandacht aan. Bekijk hieronder de reportage en lees hier aanvullende informatie. Dit artikel gaat verder na onderstaande video.

Kun je prepaid tegoed terugkrijgen van KPN?

Een andere grote telecomprovider is KPN. Bij deze provider is het in beginsel niet mogelijk om prepaid beltegoed uit te laten betalen, zo blijkt uit diverse posts op het KPN-forum.

Er is één uitzondering, en dat is als je overstapt van prepaid naar een mobiel abonnement van KPN. In dat geval biedt KPN klanten de mogelijkheid om het prepaid saldo tot een bedrag van 300 euro terug te krijgen. Ook betaal je in het geval van zo'n overstap niet de gebruikelijke aansluitkosten van 25 euro.

Bedragen van honderden euro's zijn hoogstwaarschijnlijk vrij uitzonderlijk. Meestal wordt het resterende prepaid tegoed simpelweg verrekend met de eerste factuur die je krijgt na het afsluiten van het abonnement. Meer over het overstappen van prepaid naar mobiel bij KPN lees je op hun website.

Kun je prepaid tegoed terugkrijgen van Vodafone?

Ook Vodafone biedt in beginsel geen optie om prepaid tegoed teruggestort te krijgen. Net als bij KPN is de enige uitzondering van toepassing op klanten die overstappen van Vodafone prepaid naar een Vodafone-abonnement mét nummerbehoud.

Je kunt je prepaid-saldo overigens niet uitbetaald krijgen: er wordt namelijk geen restsaldo teruggestort op jouw bankrekening, de verrekening vindt plaats via een omweg. Wat wél gebeurt, is dat een eventueel resterend tegoed wordt verrekend via één van de eerste facturen van je nieuwe abonnement.

En hoewel hollandsnieuwe een dochtermaatschappij is van Vodafone, geldt alsnog dat je je Vodafone-tegoed niet kunt meenemen als je bij hollandsnieuwe een abonnement afsluit. Dit geldt alléén voor klanten die een Vodafone-abonnement afsluiten.

Kun je prepaid tegoed terugkrijgen van Lebara?

Opmerkelijk genoeg is het even zoeken voordat we het antwoord op deze vraag hebben gevonden. Op de website wordt namelijk niets expliciet vermeld over de eventuele mogelijkheden om een restsaldo uitbetaald te krijgen dat op een prepaid simkaart staat.

In een .pdf met de algemene voorwaarden lezen we echter het volgende: "We betalen Prepaid tegoed niet terug tijdens of na de looptijd van de overeenkomst. Dat doen we alleen als expliciet anders is aangegeven."

Het antwoord is dan ook dat je bij Lebara niet in aanmerking komt voor terugbetaling.

Kun je prepaid tegoed terugkrijgen van Simyo?

Provider Simyo biedt klanten niet de mogelijkheid om prepaid tegoed terug te laten storten. Je kunt het tegoed wel meenemen naar een andere simkaart, zolang deze maar van Simyo is. Dit geldt bijvoorbeeld als je bij Simyo een abonnement afsluit.

Wat ook kan, is tegoed over laten zetten naar een Simyo-simkaart van een vriend, familielid of een andere bekende. In dat geval wordt er wel vijf euro administratiekosten gerekend. In alle andere gevallen heb je pech.

Op het Simyo-forum geeft een medewerker aan: "Helaas kan ik het beltegoed niet terugstorten op je rekening. Je kan het tegoed verbruiken of overzetten naar een andere Simyo simkaart."

Terugbetalen: zinvol of niet?

In veel gevallen is terug laten storten überhaupt niet mogelijk, of er worden een aantal drempels opgeworpen.

Als het al kan, is de voorwaarde bijna altijd dat je het tegoed meeneemt naar een andere simkaart van dezelfde provider, of er worden administratiekosten gerekend. In veel gevallen hebben mensen met een oude prepaid simkaart misschien een paar euro restsaldo, en in deze gevallen kun je beargumenteren dat het de moeite wellicht niet waard is, indien het al kan.

Beste is om geen al te hoge bedragen op een prepaid simkaart te zetten, zo voorkom je dat je met een saldo blijft zitten waar je niks meer mee kan.