Kun je in de zomer op winterbanden rijden of is dat gevaarlijk?

Zo'n 730.000 Nederlanders reden deze zomer met winterbanden onder hun auto. Dat blijkt uit onderzoek van branchevereniging BOVAG. Kostenoverwegingen spelen daarbij een belangrijke rol: prijsbewuste Nederlanders houden de hand liever op de knip. Kun je winterbanden het hele jaar gebruiken, of is wisselen naar zomerbanden toch beter? Wat is het veiligst? En hoe zit het met de vierseizoenenband, oftewel een all season-autoband: wanneer is dat een geschikte keuze?

Inspecteurs van de BOVAG (BOnd Van Automobielhandelaren en Garagehouders) hebben deze maand 1248 auto's geïnspecteerd op parkeerplaatsen in verschillende Nederlandse steden, zoals Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Roermond. Daarvan waren 97 auto's uitgerust met een setje winterbanden, aldus RTL Nieuws.

Omgerekend naar procenten gaat het om een percentage van 7,8 procent. Een opvallende stijging ten opzichte van voorgaande jaren, waarin het gemiddeld om 5,5 procent van de onderzochte auto's ging. Afgezet tegen het totale aantal auto's in Nederland stelt de BOVAG dat in Nederland afgelopen zomer zo'n 730.000 automobilisten hebben doorgereden met een setje winterbanden.

Ter vergelijking: in 2021 ging het 'slechts' om 500.000 auto's. Dit jaar is dus een procentuele stijging van bijna 46 procent gemeten.

Vaak oude auto's, ook kostenoverwegingen spelen een rol

Zoals gemeld is de voornaamste reden volgens de branchevereniging vermoedelijk dat sommige autobezitters kosten denken te besparen door het hele jaar met één set banden te doen.

Winterbanden werden daarnaast voornamelijk aangetroffen onder oudere, iets kleinere auto's. Daarvoor geldt weer dat ze over het algemeen minder kilometers maken en mede daarom minder vaak bij de garage belanden.

Zo kan het gebeuren dat mensen uit gemakzucht denken 'laat maar' of 'komt nog wel' (om het vervolgens niet te doen): de kans is immers kleiner dat er een garagist is die ze erop wijst.

Winterbanden in de zomer: is dat gevaarlijk?

Er zijn een paar argumenten die vaak worden aangevoerd als redenen waarom je in de zomer beter niet op winterbanden kunt rijden. In enkele gevallen betreft dat situaties die mogelijk leiden tot gevaar.

We bespreken ze hieronder.

Langere remweg

In de zomer hebben automobilisten die op winterbanden rijden een langere remweg dan wanneer ze zomerbanden onder hun voertuig hebben. In situaties waarin snel moet worden gehandeld, kan dat zomaar het verschil maken tussen wel of geen aanrijding. In de zomer tóch door blijven rijden op winterbanden is dan ook niet geheel zonder gevaar.

Dat zit als volgt. Qua samenstelling zijn winterbanden simpelweg anders dan zomerbanden. Het rubbermengsel van een winterband is anders dan dat van een zomerband en zorgt in de winter – of in ieder geval bij lage temperaturen – voor de meest optimale prestaties op het gebied van onder meer grip en wegligging. Andersom geldt dat winterbanden juist minder effectief worden naarmate de temperatuur stijgt.

Zeker wanneer het buiten 30 graden of warmer is, wordt het rubber van een winterband eigenlijk gewoon te zacht. Daardoor hebben de banden minder grip op de weg en nemen de prestaties af, en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Nu hebben we dit jaar een typische kwakkelzomer gehad met weinig tropische dagen, maar wellicht is dit voor de toekomst toch iets om rekening mee te houden, want het kan zomaar omslaan. in de zomer van 2019 was het bijvoorbeeld langdurig zéér heet.

Meer slijtage en dus slechtere prestaties

In het verlengde hiervan geldt ook dat je banden sneller slijten als je ze het hele jaar door gebruikt in plaats van ze periodiek te wisselen. Ze worden dan immers langer, vaker en dus intensiever gebruikt.

Winterbanden slijten in de zomer bovendien tot wel twintig procent sneller, en ook dat heeft weer te maken met de samenstelling van het soort rubber.

Rijd jij het hele jaar op winterbanden? Dan loop je het risico dat ze eigenlijk te erg versleten zijn op het moment dat de temperaturen dalen en je juist moet kunnen vertrouwen op een optimale werking van jouw banden: ongemerkt zijn ze misschien al meer versleten dan verantwoord wordt geacht.

Winterbanden gaan beter presteren bij temperaturen van 7 graden Celsius of lager. Zomerbanden gaan bij die temperaturen juist aanzienlijk slechter presteren.

Winterbanden in de zomer: is dat verstandig?

Nog los van de situaties die in theorie echt voor gevaar kunnen zorgen, spelen er voor sommige automobilisten mogelijk meer overwegingen mee, zoals de kosten. Ook die bespreken we hieronder.

Brandstofverbruik gaat omhoog

De rolweerstand (de weerstand die een rond voorwerp zoals een wiel ondervindt als het rolt over een oppervlak) van een winterband is hoger dan die van een zomerband. Daardoor neemt het brandstofverbruik toe als je in de zomer tóch door blijft rijden op winterbanden.

Andersom gezegd: als je in de zomer op zomerbanden rijdt, leg je simpelweg langere afstanden af met één volle tank. Geschat wordt dat je 's zomers met winterbanden gemiddeld vijf procent minder zuinig en efficiënt rijdt als het aankomt op brandstofverbruik.

En zeker met de huidige benzineprijzen kan dat een hoop schelen. En omdat een tankbeurt vanaf 1 januari 2024 nóg duurder wordt, is het niet onverstandig om dit vast in overweging te nemen.

Banden wisselen is minder duur dan je denkt

Mensen denken mogelijk dat banden wisselen honderden euro's kost, maar in werkelijkheid is het iets minder duur dan je misschien verwacht.

Een rondje langs verschillende garages – zowel kleine zelfstandigen als grote ketens – levert al snel het inzicht op dat je voor vier banden moet rekenen op bedragen tussen de 100 en 130 euro.

Als je rekening houdt met de extra kosten die je moet maken als gevolg van snellere slijtage of minder zuinig brandstofverbruik als je besluit niet te wisselen, kan het kostenplaatje wellicht nog meevallen: misschien is het kostentechnisch juist wel interessant om te wisselen. Dat is wel afhankelijk van de afstanden die je gemiddeld rijdt, en daar gaan we het zo over hebben.

Belangrijkste is natuurlijk de veiligheid. Maar in Nederland is het niet wettelijk verplicht om in de winter te rijden met winterbanden en vice versa, het staat je dus vrij om dit zelf te bepalen.

Vierseizoenenband, voor wie is dat geschikt?

Heb je toch geen zin in het telkens moeten wisselen van je autobanden? Dan kun je ook nog een vierseizoenenband overwegen.

Voordelen van een vierseizoenenband

Deze band vormt een compromis tussen winter- en zomerband en kan – zoals de naam al impliceert – het hele jaar door gebruikt worden. Omdat het een soort hybridevariant is, heeft dit type band over het algemeen betere grip dan een zomerband.

In veel landen worden ze ook gewoon goedgekeurd als winterband, dus dat is mooi meegenomen. En daarover gesproken, in tegenstelling tot Nederland zijn er een aantal landen waar wél wettelijke eisen gelden op het gebied van het type autoband dat je verplicht bent te hebben. Controleer dit voor vertrek dus altijd goed!

Een ander voordeel van vierseizoenenbanden is dat je maar één set nodig hebt en je dus geen set hoeft op te slaan. Handig, zeker als je geen garage of schuur hebt met opslagmogelijkheden.

Nadelen van een vierseizoenenband

Wel zijn er een paar nadelen. Het brandstofverbruik is bij dit type band niet optimaal, want in het juiste seizoen rijden met de corresponderende seizoensbanden is simpelweg voordeliger.

Ook zijn deze banden sneller onderhevig aan slijtage. En waar een vierseizoenenband betere grip heeft dan een échte zomerband, heeft dit type band juist een slechtere grip dan een échte winterband.

Daarnaast is dit type band niet geschikt voor extreem winterweer. Het lijkt er de laatste jaren op dat Nederlandse winters wat meer gematigd worden, maar naar echte sneeuwgebieden hoef je met dit type band niet af te reizen, in ieder geval niet in de winter: best kans dat het volgens de wet- en regelgeving op jouw bestemming niet eens is toegestaan.

Geschikt voor stedelingen die relatief weinig kilometers maken

De vierseizoenenband kent zowel voor- als nadelen, maar is voor sommige automobilisten een prima keuze. Dat geldt met name voor automobilisten die in stedelijk gebied wonen: de kans op besneeuwde of ijzige wegen is hier kleiner dan wanneer je in een dunbevolkt, landelijk gebied woont. Of de opruimdiensten hebben het meeste al weggehaald zodra jij naar je werk moet.

Ook voor mensen die relatief weinig kilometers maken is de vierseizoenenband een geschikt alternatief. Over het algemeen wordt gesproken over jaarlijkse rijafstanden tussen de 10.000 en 15.000 kilometer.

Rij je meer dan dat? Dan kun je het beste twee keer per jaar wisselen. Maar anders volstaat één setje vierseizoenenbanden waar je het hele jaar mee doet prima.

