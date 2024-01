Kun je beter slapen met het raam open of dicht? 29-12-2023 • leestijd 3 minuten • 27073 keer bekeken • bewaren

Maakt het voor een goede nachtrust eigenlijk uit of je het raam in je slaapkamer open hebt of juist dicht houdt tijdens het slapen? Mensen hebben vaak wel een eigen voorkeur, en bovendien is het één en ander seizoensgebonden. Ook hebben beide situaties voor- en nadelen. We lichten ze kort toe.

Voordelen van slapen met het raam open

We beginnen met een aantal voordelen van slapen met het raam open.

1. Te droge lucht kan leiden tot gezondheidsklachten

De slaapkamer is vaak niet de best geventileerde ruimte in de woning. De kans is dan ook aanwezig dat de lucht in de slaapkamer behoorlijk droog is. En als de slaapkamer daarnaast ook stoffig is, kan dat betekenen dat je last krijgt van verschillende gezondheidsklachten als je daar gevoelig voor bent. Denk aan irritatie van de slijmvliezen, ogen en neus.

Door het raam regelmatig te openen wordt de lucht binnen ververst en neemt de kans op dit soort klachten af. In de ochtend kun je het slaapkamerraam het beste even openzetten na het opstaan, en dat is ook aan te raden in de avond vlak voor het slapen gaan.

Lig je daadwerkelijk te slapen? Dan kun je – afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden – overwegen om het slaapkamerraam op een kier te zetten om toch wat frisse lucht in huis te krijgen. Uiteraard is dat afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden: je zet het raam niet wagenwijd open als het rond het vriespunt is en het regent, maar een klein kiertje doet al wonderen.

2. Ventilatie helpt bij het voorkomen van schimmels en huisstofmijt

Huisstofmijt en schimmels gedijen goed bij een hoge luchtvochtigheid. Mensen die allergisch zijn voor de huisstofmijt kunnen onder meer de volgende symptomen ervaren: rode ogen, traanogen, een loopneus of verstopte neus, niezen, jeuk, benauwdheid, hoofdpijn en eventueel huiduitslag.

De luchtvochtigheid in huis – en dus de slaapkamer – kun je verminderen door regelmatig te ventileren en door het raam op een kier te zetten.

3. Meer zuurstof, minder koolstofdioxide en vocht

Ook in je slaap verbruik je natuurlijk zuurstof. Deze zuurstof wordt uitgeademd als koolstofdioxide. Nu leidt dat in de praktijk niet tot problemen, maar het raam openen of op een kier houden zorgt wél voor toestroom van wat frisse lucht. Voldoende ventilatie zorgt voor een kleinere kans op wakker worden met hoofdpijn en levert een diepere slaap op.

Ook vocht dat je gedurende de nacht verliest door uit te ademen of door transpiratie, kan makkelijker de ruimte verlaten als er een raam openstaat.

4. Te hoge temperatuur in de slaapkamer is niet goed

De optimale temperatuur voor de slaapkamer is ongeveer 18 graden Celsius. Is de temperatuur te laag? Dan moet je lichaam harder werken om je warm te houden. Andersom geldt dat je lichaam bij hogere temperaturen juist veel energie kwijt is aan het verliezen van de warmte. In beide gevallen is dat van invloed op de (kwaliteit van de) nachtrust.

Nadelen van slapen met het raam open

Er zijn ook een aantal nadelen aan slapen met het raam open. Hieronder noemen we er een aantal.

1. (Geluids)overlast

Geluiden van buiten komen makkelijker en harder binnen als je het slaapkamerraam open hebt. Dat is afhankelijk van specifieke omstandigheden: het is met name een probleem als je in een druk, stedelijk gebied woont, bijvoorbeeld aan een drukke straat.

Door een open raam komen ook insecten makkelijker naar binnen. In de zomer kan dat bijvoorbeeld vervelende overlast van muggen veroorzaken, al kun je dat oplossen met een hor. Het risico op inbraak stijgt ook, met name als je je raam wagenwijd open hebt.

2. Tocht en stijve spieren

Frisse lucht in de slaapkamer heeft tal van voordelen, maar de kans is aanwezig dat je last krijgt van tocht. Dat geldt met name in de herfst en winter, als de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur.

Een mogelijk gevolg van tocht in de slaapkamer is dat je wakker wordt met een stijve nek of vastzittende schouders.

3. Te koud is ook niet goed

In de koude wintermaanden kan de temperatuur buiten zo hard dalen dat het ook binnen onaangenaam koud wordt. Zoals toegelicht moet je lichaam dan harder werken om op temperatuur te blijven, en dat gaat ten koste van de nachtrust.

Bron: VT Wonen, RIVM, RTL Nieuws