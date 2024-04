Kruidvat heeft beste folder 09-02-2009 • leestijd 1 minuten • bewaren

Volgens de Nederlandse consument heeft Kruidvat de populairste huis-aan-huisfolder, aldus bureau Q&A. Bureau Q&A deed onderzoek in opdracht van Netwerk VSP, verspreider van ongeadresseerd drukwerk.

Nederlanders bladeren het liefst door een folder van drogistketen Kruidvat, maar folders van Blokker en HEMA zijn ook erg populair bij de consument.

De folder van de HEMA wordt het meest gewaardeerd van alle warenhuizen en wordt op de voet gevolgd door warenhuis V&D. De Bijenkorf staat niet in deze top 10.

In de categorie bouwmarkten, is de folder van de Praxis het populairst. Xenos en Gamma zijn verdwenen uit de top 10. Nieuwe bedrijven in de top 10 zijn Intratuin en Aldi.

Volgens het onderzoek heeft Albert Heijn de best gewaardeerde folder onder de supermarkten, maar wordt op de voet gevolgd door Lidl.

Bron: Retailnews.nl