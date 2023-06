Kopers van zonnepanelen gaan zeven keer zoveel betalen voor recycling theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 3 minuten • 2589 keer bekeken • bewaren

Overweeg je om zonnepanelen te laten installeren? Vanaf 1 juli ga je een hogere verwijderingsbijdrage – of eigenlijk recyclingbijdrage – betalen. Om zonnepanelen efficiënter te kunnen recyclen als ze aan het einde zijn van hun economische levensduur, zullen de kosten circa zeven keer zo hoog uitvallen als momenteel het geval is.

Uitgedrukt in een geldbedrag vallen de absolute kosten overigens wel mee. Een gemiddeld paneel weegt zo'n 20 kilo en de recyclingbijdrage voor één standaardpaneel zal oplopen tot zo'n 80 cent, is de verwachting. Omgerekend naar een kiloprijs gaat het om 4 cent per kilo, zo meldt De Telegraaf. De hogere recyclingbijdrage geldt zowel voor consumenten als voor bedrijven.

Afgezet tegen de gemiddelde totaalprijs van de aanschaf en installatie van een aantal zonnepanelen ligt het dan ook in de lijn der verwachting dat de hogere recyclingbijdrage geen geldbedrag betreft waar potentiële kopers wakker van zullen liggen of waarvan de ze aanschaf zullen heroverwegen.

Niet verpulveren, maar beter recyclen

De recyclingbijdrage gaat omhoog omdat er plannen zijn voor een nieuwe fabriek waar afgedankte zonnepanelen – die gaandeweg minder efficiënt worden omdat de zonnecellen in de panelen na verloop van tijd minder op gaan leveren – op een slimmere, meer verfijnde manier kunnen worden gerecycled. De gemiddelde levensduur van een zonnepaneel ligt tussen de 15 en 30 jaar en materialen in zonnepanelen die zich goed lenen voor recycling, zijn onder meer zilver, koper, aluminium, silicium en glas.

Momenteel is het vrij gangbaar dat afgedankte zonnepanelen worden verpulverd en vervolgens worden vermalen. Het restmateriaal kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de productie van beton. Het idee is echter om zonnepanelen voortaan beter te recyclen, zodat bepaalde onderdelen uit de panelen kunnen worden hergebruikt.

Het geld dat via de verhoogde recyclingbijdrage wordt opgebracht, moet terechtkomen in een nog te vormen fonds waarmee deze recyclinglijn kan worden aangelegd. Volgens de plannen zou dat in 2030 gereed moeten zijn. Stichting OPEN - "verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van e-waste" - geeft aan dat er een tiental bedrijven is dat de ambitie heeft uitgesproken om de nieuwe recyclingfabriek te verwezenlijken. Ook verwachten zij dat de hogere recyclingbijdrage leidt tot een bedrag van zo'n 20 miljoen euro in het fonds.

Aantal zonnepanelen neemt toe, noodzaak voor recycling dus ook

Het aantal zonnepanelen zal de komende jaren naar verwachting 'exponentieel' groeien, aldus Stichting OPEN. De energietransitie en de daarmee gepaard gaande duurzaamheids- en klimaatambities kunnen een overweging zijn, maar voor anderen geldt dat financiële overwegingen de doorslaggevende factor vormen.

Dat alles leidt echter onherroepelijk tot een veelvoud van zonnepanelen op Nederlandse daken. Waar het in 2018 nog om zo'n 12 miljoen zonnepanelen ging, betrof het vorig jaar al zo'n 50 miljoen exemplaren. De stichting verwacht dat er tegen 2044 zo'n 290 miljoen zonnepanelen in Nederland zijn. Kortom, aanzienlijk meer zonnepanelen die geen oneindige levensduur hebben en op termijn moeten worden vervangen.

Hoe ga je de recyclingbijdrage precies betalen?

De recyclingbijdrage wordt in principe voldaan via de factuur die je van de installateur krijgt. Volgens Techniek Nederland hebben installateurs van zonnepanelen enige tijd geleden het verzoek gekregen om de recyclingbijdrage op de factuur apart te vermelden.

Dat gaat overigens om een advies, géén verplichting: "Voor de recyclingbijdrage kunnen installateurs een extra regel toevoegen aan de factuur. Op deze regel vermeldt u dat het gaat om een 'verwijderingsbijdrage voor zonnepanelen' en het bijbehorende bedrag. Het te factureren bedrag staat ook als verwijderingsbijdrage voor zonnepanelen vermeld op de factuur van uw leverancier. Het verzoek om de verwijderingsbijdrage apart te vermelden geldt voor facturen die u verstuurt vanaf 1 juli."

Als argument om de recyclingbijdrage wél apart te vermelden, noemt Techniek Nederland: "Daarmee leveren we als branche een bijdrage aan een circulaire economie en wordt zichtbaar dat voor ieder paneel wordt afgedragen. Bovendien weet de klant dat een afgedankt zonnepaneel milieuvriendelijk wordt verwerkt."