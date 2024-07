Koopwoningen 10% duurder: gemiddelde prijs naar 441.112 euro

Er zit geen rem op de huizenprijzen. De prijzen van bestaande koopwoningen waren vorige maand gemiddeld 9,7 procent hoger dan in juni 2023. Dat is de grootste waardestijging in bijna twee jaar tijd, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Sinds juni 2023 maken de huizenprijzen weer een opmars. In juni 2024 lagen de prijzen volgens het statistiekbureau gemiddeld 3,2 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.

Het aantal woningen dat in juni van eigenaar is gewisseld, nam wel af. Volgens het Kadaster werden in juni 14.662 woningtransacties geregistreerd. Dat is bijna 12 procent minder dan een jaar eerder. In het eerste halfjaar van 2024 werden 92.383 woningen verkocht, bijna 9 procent meer dan een jaar eerder.