Koopkracht: hoeveel gaan we erop voor- of achteruit?

Met Prinsjesdag zouden we meer duidelijkheid krijgen over onze koopkracht in 2025. Hoe staan we ervoor, hoeveel gaan we erop voor- of achteruit? Maar door de discussie over de migratiecrisis en de noodwet sneeuwde dat allemaal onder. Toch blijft het interessant om te weten: wat doen de plannen van het kabinet met onze portemonnee?