Koopavond steeds rustiger: meer winkels sluiten hun deuren

Koopavonden worden met het jaar rustiger. Steeds meer winkels sluiten dan ook hun deuren op de voorheen populaire donderdag- en vrijdagavond. Waarom? Er zijn veel alternatieven voor de koopavond bijgekomen, verklaart Huib Lubbers aan De Telegraaf. Hij is directeur van Bureau RMC, dat met sensoren passanten in de binnensteden telt.

Tot de jaren vijftig sloten alle winkels stipt om 18.00 uur. Maar daarna speelden ondernemers in op het feit dat de arbeiderslonen aan het eind van de donderdag werden uitbetaald. En zo werd koopavond in het leven geroepen. Meestal op de donderdagavond in grote steden en op de vrijdagavond in buitenwijken en dorpjes.

"Dieptepunt is nog niet bereikt"

Lubbers van Bureau RMC geeft aan dat de animo voor koopavond al jaren terugloopt. Hij voegt daaraan toe dat “het dieptepunt nog niet is bereikt.”

Op verzoek van De Telegraaf onderzocht Bureau RMC de tellingen in september en oktober van vorig jaar met diezelfde maanden van dit jaar. De onderzoekers keken naar vijftien steden met een koopavond op donderdag en zes met een koopavond op vrijdag. Wat blijkt? Op beide avonden is het nu een stuk rustiger dan een jaar geleden.

Forse daling

Op de donderdagavond is de grootste daling aantal bezoekers te zien in Groningen (-34 procent) en Leeuwarden (-33,2 procent). In Haarlem is het juist net wat drukker geworden (+0,2 procent).

Op de vrijdagavond zien de cijfers er ongeveer hetzelfde uit. Dan is er met name in Eindhoven een stuk minder passanten te zien (-32,8 procent). Lubbers is verrast door de nieuwe cijfers. Hij verwachtte dat de forse daling al achter de rug zou zijn. Zo zou er volgens Bureau RMC in 2019 sprake zijn van een stabilisatie en op sommige plekken zelfs een stijging.

Alternatieven

Het werd met name tussen 2013 en 2018 veel rustiger in de winkels tijdens koopavonden, vertelt Lubbers. Volgens hem is de reden dat er “zo veel alternatieven voor de koopavond zijn gekomen.” Zo gaan mensen steeds vaker online bestellen, is koopzondag steeds populairder geworden en hielden winkels ook op andere dagen langer de deuren open.

Winkels sluiten hun deuren

Hoewel meer winkels hun deuren sluiten tijdens koopavond, is het nog niet afgeschaft. “De mensen die op koopavond komen zijn goede klanten. Ze besteden nadrukkelijk veel meer en daarom gaan vooral ondernemers in mode en luxeartikelen ermee door”, verklaart Lubbers.

Joël Timmerman, mede-eigenaar van herenschoenenwinkel SchoenenZaken in Groningen, vertelt aan De Telegraaf dat veel winkels in het centrum van Groningen de deuren op donderdagavond gesloten houden. In de straat waar de schoenenwinkel zit, is 70 procent dicht.

