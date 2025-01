Koop je een nieuwe telefoon los of met abonnement? Zo krijg je de beste deal Vandaag • leestijd 4 minuten • 4920 keer bekeken • bewaren

Mobiele telefoons heb je in veel verschillende uitvoeringen en prijzen. Van low budget tot high-end met alle nieuwe snufjes. Stel, je mobiele abonnement loopt af en je telefoon is aan vervanging toe. Wat is dan de voordeligste en beste optie? Kies je voor een abonnement mét een telefoon? Of koop je het voordeliger als los toestel met daarbij een sim only-abonnement? Kassa gaat op zoek naar ‘de beste deal’.

Telefoonproviders, websites en belwinkels strooien het hele jaar door met kortingen. Start een simpele zoekopdracht via Google en je wordt overspoeld met aanbiedingen.

Unlimited data, onbeperkt bellen en sms’en, of met extra klantenkorting? Als je een telefoonabonnement zoekt, is het aanbod groot. Als je daarbij ook op zoek bent naar een nieuwe telefoon, wordt het aanbod nog groter.

De prijzen van smartphones verschillen soms flink

Wat valt op: de prijzen voor exact dezelfde telefoons lopen flink uiteen. Soms kan dit wel honderd euro per nieuw toestel schelen. Hoe kan het dat het prijsverschil zo groot uitvalt?

Volgens Lucas van Reeken, directeur van Mobiel.nl, is er veel concurrentie op de telefoonmarkt. “Een online telecomwinkel zoals Mobiel.nl koopt zelf telefoons in groot volume in bij bekende fabrikanten zoals Apple en Samsung”, legt hij uit. “Daarnaast betalen providers zoals KPN, Odido en Vodafone een vergoeding aan online winkels voor iedere klant die wordt aangesloten. Door deze combinatie kunnen telefoonwinkels aantrekkelijke aanbiedingen maken voor een telefoon bij een abonnement.”

“Hoe duurder het abonnement, hoe voordeliger de telefoon”

Zoek je een nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement? Hoe duurder het abonnement dat je kiest, des te minder je meestal betaalt voor de telefoon. Dat komt volgens Van Reeken doordat de telefoonwinkels meer betaald krijgen wanneer de klant kiest voor een duurder abonnement. “Doordat providers flink concurreren met elkaar, worden de prijzen lager voor de consument.”

Volgens de telecomexpert kan de prijs van een smartphone ook om andere redenen aantrekkelijk laag zijn. “Soms is het zo dat een provider besluit om een toestel bij hen goedkoper te maken. Die investering van hun kant is een manier om het totaalplaatje aantrekkelijker te maken”, zegt Van Reeken. “En verder kan provider een goede deal met een telefoonfabrikant hebben en een bepaald model telefoon met korting aan klanten aanbieden.”

“Mythe dat een los toestel met abonnement goedkoper is”

Wat als je nou zelf een nieuwe telefoon koopt en daarbij een los abonnement afsluit? Is dat een betere en voordeliger optie dan een abonnement inclusief toestel afsluiten?

De directeur van Mobiel.nl kent de markt door en door en raadt het consumenten af om deze route te kiezen. Het kopen van een smartphone met een sim only-abonnement is uiteindelijk duurder dan een telefoon met abonnement, stelt Van Reeken. “Als je op zoek bent naar een nieuw abonnement en een telefoon, ben je als consument altijd goedkoper uit om dat in een deal te doen”, zegt hij. “Dat het goedkoper zou zijn om een sim only-abonnement af te sluiten is een van die mythes die al heel lang bestaat. De rente over de lening is namelijk nul procent. Bij een abonnement met telefoon in één deal kun je zelf kiezen of je de telefoon in een keer betaalt of in maandelijkse termijnen. Een combinatie hiertussen is ook mogelijk. “

“Situatie is anders geworden dan drie jaar geleden"

We leggen onze vragen ook voor aan Bellen.com, een vergelijkingssite voor de mobiele beller. Hoe denkt woordvoerder Els Werkman over de vraag: wat is voordeliger, een nieuwe telefoon aanschaffen met of zonder abonnement? Ook deze expert stelt dat het goedkoper is om voor een abonnement inclusief toestel te kiezen. “Drie jaar geleden had ik gezegd, koop een toestel zonder abonnement. Maar nu is het omgedraaid.”

Meeste voordeel op populaire modellen

Het is dus voordeliger voor de consument om te kiezen voor een abonnement inclusief telefoon, daarover zijn de experts van de vergelijkingssites het eens.

Wil je vervolgens daar een interessant geprijsde smartphone bij vinden? Dan krijg je volgens Lucas van Reeken (Mobiel.nl) het meeste voordeel bij de populairste toestellen van het moment. “Dat kan in combinatie met een abonnement zo een paar honderd euro per telefoon schelen.”, verklaart de marktkenner.

Dat de hoogste kortingen zijn te vinden bij de nieuwste modellen telefoons, ziet ook Els Werkman van Bellen.com. “Doordat veel mensen graag de nieuwste telefoon willen, kopen winkels meer van die telefoons in en ontvangen daardoor meer bulkkorting.”

Volgens Werkman verschilt het per telefoon hoelang die meegaat voordat hij aan vervanging toe is. “Door technologische ontwikkelingen gaan smartphones tegenwoordig langer mee. Je kunt in dat kader ook voor een goedkoper sim-only abonnement kiezen als je telefoon nog goed is.”

Let op: Lening voor telefoon kan voor BKR-registratie zorgen



Wil je een telefoonabonnement met een mobieltje erbij, maar wil je liever geen BKR-registratie? Dan heeft Els Werkman (Bellen.com) nog deze tip: “Je kunt bij een abonnement met toestel de nieuwe telefoon ook direct volledig afbetalen, net zoals je dat bij de aanschaf van een los toestel doet. Door het zo te doen, vermijd je een BKR-registratie.”



Goed om te weten als je een abonnement met telefoon zoekt: is je lening voor een nieuwe mobiele telefoon hoger dan 250 euro? Dan wordt deze lening geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) . Deze registratie kan gevolgen hebben voor de aanvraag van een andere lening, waaronder een hypotheek.Wil je een telefoonabonnement met een mobieltje erbij, maar wil je liever geen BKR-registratie? Dan heeft Els Werkman (Bellen.com) nog deze tip: “Je kunt bij een abonnement met toestel de nieuwe telefoon ook direct volledig afbetalen, net zoals je dat bij de aanschaf van een los toestel doet. Door het zo te doen, vermijd je een BKR-registratie.”

Hoe kies je een goed abonnement?

Als je toe bent aan een ander telefoonabonnement, waar moet je dan op letten? Telecomexpert Van Reeken bespeurt een opmerkelijke trend. “Databundels zijn groter geworden, terwijl providers niet meer zijn gaan vragen per maand.” Goed nieuws dus voor consumenten.

“De meeste abonnementen zijn bovendien maandelijks aanpasbaar”, voegt hij eraan toe. Dat betekent dat je per maand de mobiele data of de belminuten van het abonnement naar boven of beneden kan aanpassen. “Je zit dus niet vast aan een bepaald abonnement, wel aan hoe lang je klant bent. Zorg in ieder geval dat je niet zonder data komt te zitten, want data buiten de bundel om is extra duur”, waarschuwt Van Reeken.

Kijk eerst: welk abonnement heb ik nu?

In de zoektocht naar mobiele abonnementen zijn er veel opties. Wil je onbeperkt data, hoeveel minuten heb je nodig en hoeveel wil je per maand betalen voor een telefoonabonnement? Els Werkman van Bellen.com raadt aan om goed te kijken naar je huidige abonnement. “Heb je voldoende data en belminuten? Blijf daar dan ook voor kiezen. Heb je meer nodig, zoek dan daar een abonnement bij.”

Via vergelijkingssites of providers kun je het hele jaar door korting krijgen, mocht je op zoek gaan, geeft Werkman aan. “Als consument moet je niet bang zijn om een ‘nog betere deal’ mis te lopen. Zie je een goede aanbieding die bij je behoeften past? Pak die gewoon. En denk niet dat die over twee of drie maanden beter is. “