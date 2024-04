Koningsdag is ook voor criminelen een feestje: hier moet je alert op zijn Vandaag • leestijd 2 minuten • 2650 keer bekeken • bewaren

Op Koningsdag trekken veel Nederlanders eropuit. Overal in het land zijn er vrijmarkten met eetkraampjes, live muziek en uiteraard kleedjes met tweedehands spullen. Het is niet alleen oranje gekleurde gezelligheid dat de klok slaat. Het aantal woninginbraken neemt op deze feestdag aanmerkelijk toe, vooral in steden waar feest wordt gevierd. Ook is extra waakzaamheid geboden voor zakkenrollers die in de drukte hun slag proberen te slaan.

Het vergelijkingsplatform Independer heeft voor de Woninginbraken Index cijfers opgevraagd bij de politie. Wat blijkt? Met name in steden stijgt het aantal woningbraken op Koningsdag.

In welke gemeenten wordt op Koningsdag meer ingebroken? Dit is de top drie:

-Amsterdam telt 75,13 procent meer inbraken dan op een gemiddelde dag.

-Utrecht +93,51 procent.

-Enschede +146,72 procent.

Geen braakschade? Geen dekking

Dieven speculeren erop dat de bewoners een aanzienlijke deel van de dag niet thuis zijn. “Mensen trekken er massaal op uit om oude spullen te verkopen of gaan juist op koopjesjacht", zegt Michel Ypma, expert woonverzekeringen bij Independer. Zijn advies: "Sluit alles goed af voordat je vertrekt en vergeet ook niet de ramen dicht te doen, ook in de garage en schuur. Want als ze gemakkelijk binnenkomen, zonder braakschade, dan is het niet verzekerd”, waarschuwt Ypma.

Minder inbraken op platteland

Opvallend genoeg dalen de inbraakcijfers op het platteland op de landelijke feestdag. Daar neemt het aantal inbraken op Koningsdag af met gemiddeld 22 procent. “De tradities van de festivals en live muziek op straat zijn toch vooral in de stedelijke gebieden te vinden”, verklaart verzekeringsexpert Ypma. "Het zou kunnen zijn dat mensen buiten de steden Koningsdag meer als een vrije dag zien en dan thuis zijn."

Ook voor zakkenrollers is Koningsdag "een feestje"

Ga je op koningsnacht of Koningsdag naar een muziekfestijn of vrijmarkt? Let dan extra goed op, ook als je met het openbaar vervoer reist. Zakenrollers zijn er in alle drukte op uit om je portemonnee, smartphone of andere waardevolle spullen te stelen. "Het is ook een feestje voor criminelen", aldus René Middag, projectleider mobiel banditisme van de politie. "Elke Koningsdag piekt het aantal meldingen van zakkenrollen."

Wat kun je uit voorzorg doen om de kans op zakkenrollerij te minimaliseren?

- Doe je portemonnee en telefoon niet in de achterzak.

- Laat je niet afleiden, trap niet in babbeltrucs.

- Neem zo min mogelijk waardevolle spullen en contant geld mee.

- Zet een tas niet onbeheerd neer als je op een bankje, terras of in de trein of bus plaatsneemt. Zet de tas veilig tussen je benen.

- Houd een tas gesloten en draag deze bij voorkeur niet op de rug maar voor je.

- Zet een locatie-app zoals Find my iPhone of Find my Android aan. De politie kan helpen met de telefoon traceren, mocht die zijn gerold.

- Word je onverhoopt bestolen? Meld dit dan altijd bij de politie. "Zonder aangifte doen de verzekeraars niets”, aldus verzekeringsexpert Ypma.

Bronnen: Independer, Politie.nl