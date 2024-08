Komt je vaat niet droog uit de vaatwasser? Dit kan er aan de hand zijn

Naast verschillende merken heb je ook verschillende soorten vaatwassers. De techniek die gebruikt wordt om de vaat te drogen, kan verschillen. In het kort, welke smaken zijn er op de markt?



1 – Ventilatie

Een vaatwasser met actieve ventilatie heeft een ventilator aan boord. Deze zorgt ervoor dat warme lucht door de binnenruimte wordt gecirculeerd, waardoor de aanwezige nattigheid wordt verdreven.



Er bestaat ook een passieve ventilatietechniek. Van vaatwassers met deze manier van drogen, gaat aan het eind de deur open en op een kier staan. Waarom is dit? Op deze manier wordt het laatste vocht uit de machine vrijgelaten middels ventilatie. Als de waterdamp ontsnapt, kan de vaat verder drogen. Heb je dit type vaatwasser? Ga dan niet meteen de vaatwasser uitruimen zodra de deur openspringt, want de kans is groot dat je nog aan de slag moet met de theedoek. Het proces van drogen is nog aan de gang.



2 - Condensdroogtechniek

Een vaatwasser kan ook gebruikmaken van de condensdroogtechniek. Deze kom je in veel vaatwassers die op de markt zijn tegen, wat maakt dat dit type vaatwasser gemiddeld genomen voordeliger is. Hierbij wordt aan eind tijdens de droogcyclus de aanwezige restwarme benut. De nog warme en vochtige lucht condenseert hierbij op de koelere wanden van de vaatwasmachine. Dit water wordt vervolgens afgevoerd.Hierbij is het wel zaak om de vaat niet eindeloos in de vaatwasser te laten staan met een dichte deur, want anders kan het beetje condens dat nog aanwezig is terugslaan op je borden, glazen, pannen en bestek. Heb je een vaatwasser met condensdroogtechniek en wacht je vaak met uitruimen? Dan kan dat dus ook de reden zijn dat je nog met een theedoek moet gaan afdrogen.



3 – Drogen met behulp van zeolietkorrels

Bij deze optie voor het drogen wordt gebruik gemaakt van zeoliet. Wat houdt dit in? Onder in de vaatwasser zitten speciale zeolietkorrels in een reservoir. Dit klinkt wellicht als een verkooppraatje om je een duurdere machine aan te smeren, maar deze korrels werken echt en zorgen voor een droge vaat.



Zeoliet is een vulkanisch kleimineraal. Hoe doen zeolietkorrels in de vaatwasser hun werk? Als het spoelwater aan het eind van de wascyclus bij de korrels komt, nemen deze vocht op en warmen ze op. De hitte die vrijkomt, wordt benut om de vaat sneller te laten drogen. Door gebruik te maken van deze techniek is een vaatwasser extra energiezuinig. Dit type vaatwasser behoort gemiddeld genomen tot het duurdere segment.