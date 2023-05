Komt er een verbod op filtersigaretten om zwerfafval tegen te gaan?

Het kabinet wil dat er veel minder zwerfafval komt. In dat kader komt er mogelijk een verbod op (eenmalige) filtersigaretten. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat laat onderzoeken of dit kan, maar tempert de verwachtingen. Zo'n verbod afkondigen is niet eenvoudig en het is dus nog niet duidelijk of het er ook van gaat komen.