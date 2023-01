Koken op gas mogelijk schadelijk voor kinderen: tienduizenden astmagevallen

9 jan. 2023 - 13:12

Bijzonder dat TNO aandacht heeft voor de luchtkwaliteit in woningen. Dat TNO zelfs een specialist in huis heeft (Piet Jacobs van het TNO) op het gebied van luchtkwaliteit in huis. Recent heb ik een warmtepompdroger gekocht een prima apparaat, zuinig in energieverbruik en doet z'n werk perfect. Maar, mij viel op dat na de droogbeurten er heel veel stof neersloeg door de gehele woning. De leverancier heeft dit ook geconstateerd en verving dit apparaat. Het vervangende apparaat had dezelfde uitstoot. Ik heb contact opgenomen met de fabrikant maar die gaf aan dat het apparaat voldeed aan de geldende normen van dit soort apparatuur. Ze boden aan het apparaat terug te kopen. Dit heb ik niet gedaan omdat leveranciers van andere merken warmtepompdrogers direct al aangaven dat dit soort drogers een hogere stofuitstoot produceerden. Op basis daarvan heb ik metingen laten uitvoeren en heb met de resultaten daarvan de fabrikant en diverse instanties benaderd waaronder het RIVM, NVWA en GGD zonder resultaat. De een gaf aan dat zij geen beleid maakten de ander had het over het ontbreken van Wet- en Regelgeving kortom er kwam geen oplossing. Nu blijkt TNO zich bezig te houden met de luchtkwaliteit in woningen. Bijzonder dat geen enkele instantie mij daar naar doorverwezen heeft. De uitstoot is in mijn beleving verontrustend en schadelijk voor de gezondheid. Er zou zo snel mogelijk Wet-en regelgeving voor dit soort apparatuur gemaakt moeten worden.