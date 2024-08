Koffie fors duurder, grote verschillen tussen huismerk en A-merk

De koffie wordt duur betaald, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Ten opzichte van drie jaar geleden is filterkoffie 39 procent duurder. Koffiebonen stegen 32 procent in prijs en pads met 30 procent. Wie koffie zet met behulp van cupjes is zelfs 47 procent duurder uit. De prijzen voor koffie stegen harder dan de prijzen van veel andere supermarktproducten.