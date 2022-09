KNO-artsen in Nederland verwachten vloedgolf aan tinnituspatiënten Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Of je nu naar een festival, concert, nachtclub of café gaat: de muziek staat er vaak hard. Gehoorexperts door het hele land verwachten een ‘vloedgolf’ van tinnituspatiënten, een permanent oorsuis. Naast goede voorlichting is politiek Den Haag nu aan het kijken voor bindende maatregelen om het tegen te gaan.

Momenteel is er geen echte regelgeving omtrent het volume bij muziekevenementen. In 2018 heeft een convenant van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een norm van 103 decibel (dB) vastgelegd. En hoewel de meeste evenementenorganisaties en muziekzalen zich eraan houden, is deze norm niet bindend.

Volumeknop ‘terug’ naar 100

De World Health Organisation (WHO) heeft eerder dit jaar een een rapport getiteld “WHO standard for safe listening venues and events” uitgebracht met daarin een normadvies van 100dB. Een adviesnorm dat de KNO-vereniging juichend ontvangt.

Van 103 naar 100 dB klinkt als een piepkleine vermindering, maar dat is niet zo. “Decibel is een zogenoemde logaritmische schaal. Van 100 dB naar 103 dB betekent een verdubbeling van intensiteit”, legt KNO-arts Marc van der Schroeff van het Erasmus MC uit. “Maar ook als je je oren lang genoeg blootstelt aan 100 dB loop je gehoorschade op. Wat de discussie zo moeilijk maakt is dat ieder persoon een eigen gevoeligheid heeft voor geluid.”

Het gevoel van de muziek

En die discussie is er. Waar veel uitgaansfanaten en horeca-uitbaters voor vrezen is dat wanneer het geluidsniveau wettelijk wordt gemaximaliseerd, het gevoel van de muziek verdwijnt. “Daarmee wordt de beleving van een clubavond totaal anders’, zei Ramon De Lima, nachtburgemeester van Amsterdam tegen de Volkskrant. “Als het geluid veel zwakker wordt, voel je de trillingen van de bas niet meer in je lichaam en overstemt het geroezemoes de muziek. In een nachtclub moet je je juist op een kolkende dansvloer kunnen verliezen in de muziek.”

Ook muziekgebouw TivoliVredenburg in Utrecht staat niet te springen om het vooruitzicht. “Wij houden ons altijd aan het afgesproken maximum van 103 dB”, vertelt woordvoerder Lieke Timmermans. “Het verlagen van het maximale volume doet echt heel veel af aan de beleving. Kan jij je nog je eerste concert herinneren na corona, en hoe dat voelde?”

Vloedgolf

Die eerdergenoemde ‘vloedgolf’ aan nieuwe tinnitusgevallen is niet geheel te verwijten aan het volume bij muziekevenementen volgens van der Schroeff. “Ik denk dat de mobiele telefoon hier ook een rol in speelt”, vertelt hij. “Veel jongeren spenderen veel meer tijd per dag op hun mobiele telefoons. Met oortjes in spelen ze videogames of kijken ze filmpjes op Youtube. Het gehoor wordt veel langer blootgesteld aan geluid per dag. En of dat geluid nu te hard staat of niet, op de lange termijn lijden je oren ook daar onder.

“Wij zien dat (jonge) mensen wel bezig zijn met hun oren tijdens het uitgaan”, vertelt Timmermans. “Bij TivoliVredenburg geven we oortjes weg en kun je duurdere oortjes kopen. Hoewel ik geen exacte cijfers heb zien wij wel een toename van mensen die hiernaar vragen.”

Voorlichting

Willem Westermann, van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) vindt het belangrijk dat gehoorbescherming op de agenda staat. “Wij zijn al ruim tien jaar bezig met het beschermen van het gehoor van onze bezoekers. Dat er nu meer aandacht aan wordt besteed vind ik alleen maar goed”, vertelt Westermann. Met campagnes zoals I Love My Ears proberen evenementenorganisaties hun bezoekers voor te lichten over gehoorbescherming.

“Per evenement en muziekgenre verschilt de impact van decibels”, vertelt Westermann. “Of het verlagen van het maximumaantal dB bij evenementen een schot in de roos is vraag ik mij af. Er zal meer onderzoek moeten worden gedaan of evenementen de grootste boosdoener is op het gebied van gehoorschade bij jongeren.”

Bron: KNO Vereniging /TivoliVredenburg/Volkskrant/Vereniging van Evenementenmakers