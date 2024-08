Kleine plastic statiegeldflessen worden nog onvoldoende ingeleverd

Ook al zit er statiegeld op kleine plastic flesjes, de inname daarvan blijft flink achter. Van alle plastic flessen die op de markt komen, wordt 69 procent ingezameld via statiegeldautomaten. Daarvan bestaat krap een kwart uit kleine statiegeldflessen.

Als plastic flessen uit het pmd-afval worden meegerekend, werd vorig jaar 74 procent van alle plastic drankflessen ingezameld. Dat meldt Verpact, dat namens de industrie verantwoordelijk is voor de inzameling.

"De wettelijke inzameldoelstelling gaat over alle plastic drankflessen, ook die zonder statiegeld. Flessen van sap en zuivel zijn bijvoorbeeld niet statiegeldplichtig", stelt Verpact. De industrie mag maximaal 5 procent van de plastic flessen uit het pmd-afval meetellen om de wettelijke doelstelling op het gebied van inzameling te halen – of daar dichter bij in de buurt te komen.