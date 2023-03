Kleding, meubels, zelfs zonnepanelen kun je leasen. Waar moet je op letten?

theme-icon Geld

De kleding in je kledingkast, de zonnepanelen op je dak, het bankstel in je woonkamer of het matras in je slaapkamer. Wat hebben die met elkaar gemeen? Je kunt ze allemaal leasen. “Voor een vast bedrag per maand”, lees je er vaak bij. Klinkt aanlokkelijk, maar waar moet je op letten als je een product wilt leasen in plaats van kopen?

Het begrip leaseauto kent iedereen. Maar de private lease-markt heeft veel meer te bieden. Meubels, kleding, laptops, (elektrische) fietsen, smartphones, stofzuigers, koffiemachines, wasmachines of zonnepanelen. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het tegenwoordig leasen.

Wat is private lease?

Met private lease ga je als het ware een abonnement aan voor een product. Je krijgt het gebruiksrecht voor een bepaalde periode en betaalt daar maandelijks een bedrag voor. Het aantrekkelijke van leasen is dat je niet in een klap een grote som geld hoeft te betalen om over een nieuwe wasmachine of bankstel te beschikken. Voor wie is leasen interessant en wie kan er maar beter ver van wegblijven?

Waar stem je mee in? En is dat ook financieel verantwoord?

“Leasen houdt in dat je voor een langere tijd een verplichting aangaat. Controleer daarom vooraf waar je mee instemt”, adviseert Gabriëlla Bettonville. Zij is woordvoerder van het Nibud, het instituut dat huishoudens voorlicht over geldzaken. “Het is bij private lease vaak niet mogelijk om tussentijds het contract te beëindigen of dit kan alleen tegen hoge kosten. Dat is zeker iets om in je overwegingen mee te nemen.”

Een maandbedrag van een paar tientjes ziet er natuurlijk aantrekkelijker uit dan de volledige koopsom van een nieuwe matras of bankstel. Laat je het hoofd daardoor niet op hol brengen en denk verder dan de korte termijn, raadt Bettonville aan. “Wat betaal je uiteindelijk alles bij elkaar uiteindelijk voor het product gedurende de leasetijd? En vind je het ook echt die som geld waard?”

“Een wasmachine leasen is duurder dan er een kopen”

Ook de Autoriteit Financiële Markten wijst op het belang van het maken van een goede berekening. “Als je kijkt naar het private leasebedrag van een wasmachine dan is dat opgeteld vele malen duurder dan als je hem zelf koopt. En bij lease is het product ook nog niet eens jouw eigendom”, zegt woordvoerder Yolanda Bieckmann van de toezichthouder op de financiële markt.

Steeds meer producten kun je leasen in plaats van kopen. Zorgt dit ook voor meer schulden bij huishoudens? “Wij hebben zelf geen recent onderzoek gedaan”, zegt Bieckmann. “Maar wij krijgen signalen van onder andere schuldhulpverleners dat het tot financiële problemen kan leiden.”

De woordvoerder van de AFM kan zich goed voorstellen dat de groep mensen die in de financiële problemen komt groeit. “Het afsluiten van abonnementen voor diensten en goederen, waaronder ook private lease, wordt steeds gangbaarder.”

AFM voorstander van financiële check bij private lease

Als je een hypotheek aangaat, wordt er goed gecontroleerd of die wel past bij je inkomsten- en uitgavenpatroon. Dat is wettelijk verplicht. De AFM houdt toezicht op aanbieders van hypotheken en verstrekkers van persoonlijke leningen. Echter valt private lease tot nu toe niet onder de Wet op het financieel toezicht. “De AFM is er voorstander van dat ook aanbieders van private lease-producten voorkomen dat mensen financiële problemen krijgen”, stelt Bieckmann.

Hiervoor moet er goed gekeken worden naar hoeveel mensen per maand maximaal kunnen betalen. ”Dat zou op dezelfde manier kunnen gebeuren zoals al bij consumptief krediet is geregeld. Onder meer via een registratie en check bij de Stichting BKR. Een aanbieder krijgt dan een goed beeld van de bestaande financiële verplichtingen van een klant.”

Of consumenten in de toekomst te maken gaan krijgen met een streng kijkje in de portemonnee zodra ze een product willen leasen, staat nog niet vast. Op Europees niveau wordt hier nog over onderhandeld.

