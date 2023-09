Klanten Ziggo krijgen in oktober sneller internet: snelheden verhoogd Vandaag • leestijd 2 minuten • 3657 keer bekeken • bewaren

Internetprovider Ziggo verhoogt per 2 oktober 2023 de internetsnelheid van alle abonnementen. Met name de snelheid van de goedkoopste abonnementen gaat erop vooruit: de downloadsnelheid van deze pakketten verdubbeld. Maar iedere klant gaat erop vooruit. Wat verandert er per abonnement en wat betekent dit voor jou?

De snelheidsverhogingen zijn van toepassing op particuliere abonnementen én op zakelijke abonnementen. Er is wel één ding nodig, en dat is dat klanten hun modem resetten. Daarna kun je profiteren van sneller internet.

Verdubbeling downloadsnelheid, goedkopere pakketten gaan het meest vooruit

Om te kunnen zeggen wat dit precies betekent, kijken we naar de zes meest gekozen pakketten, oplopend van goedkoop naar duur.

Dit komt er per abonnement te veranderen. We noemen de pakketsoort, vervolgens de oude download- en uploadsnelheid gemeten in Mbit/s en tot slot de nieuwe download- en uploadsnelheid in Mbit/s.

Ziggo Basic : Was 50/25, gaat per 2 oktober naar 100/25 Mbit/s

: Was gaat per 2 oktober naar Mbit/s Ziggo Start : Was 100/30 , gaat per 2 oktober naar 200/30 Mbit/s

: Was , gaat per 2 oktober naar Mbit/s Ziggo Start XXL : Was 200/30 , gaat per 2 oktober naar 400/40 Mbit/s

: Was , gaat per 2 oktober naar Mbit/s Ziggo Complete : Was 400/40 , gaat per 2 oktober naar 500/50 Mbit/s

: Was , gaat per 2 oktober naar Mbit/s Ziggo Max : Was 600/50 , gaat per 2 oktober naar 600/60 Mbit/s

: Was , gaat per 2 oktober naar Mbit/s Ziggo Giga: Was 1000/75, gaat per 2 oktober naar 1000/75 Mbit/s

We zien hier dat de drie goedkoopste pakketten (Basic, Start en Start XXL) alle drie een verdubbeling van de downloadsnelheid tegemoet kunnen zien. Aan de uploadsnelheid verandert hier niks.

Klanten met een Complete-pakket krijgen een hogere download- én uploadsnelheid, al is de verhoging hier stapsgewijs een stuk minder groot.

Aan de downloadsnelheid van klanten met een Max- of Giga-pakket verandert niks. Wél krijgen zij een iets hogere uploadsnelheid.

Wat moet je doen om sneller internet te kunnen gebruiken?

Klanten moeten wél nog iets doen voordat ze kunnen profiteren van de hogere snelheden, en dat is het resetten van het modem.

Dat is gelukkig in een handomdraai gepiept: haal de stekker van het modem uit het stopcontact, wacht een minuutje en sluit 'm daarna weer aan. Het modem heeft dan even nodig om te initialiseren, maar zodra dat is afgerond, heb jij een hogere internetsnelheid.

Klanten die hun modem niet handmatig resetten, zijn in november aan de beurt. Dan doet Ziggo dat 's nachts een keertje op afstand.

Lees ook

Bron: AndroidWorld / Ziggo