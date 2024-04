Klanten Albert Heijn kunnen vanaf nu zelf wasmiddel tappen

De machines zijn ontworpen om het gebruik van plastic verpakkingen te verminderen. Ze worden geïnstalleerd in drie extra grote Albert Heijn-filialen in Amsterdam, Eindhoven en Den Haag, waar klanten twee soorten wasmiddel kunnen tappen: het huismerk en Marcel's Green Soap.

In zeven Lidl-supermarkten in Nederland staan nu in totaal veertien apparaten, zegt de woordvoerster. Daarin zitten acht soorten wasmiddel en wasverzachter. Klanten van die supermarktketen zijn er volgens haar enthousiast over. "Het aantal mensen dat terugkomt, blijft heel stabiel."