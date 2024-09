Klachten over taxivervoer van Valys: lang wachten en vertrouwen kwijt Vandaag • leestijd 3 minuten • 52 keer bekeken • bewaren

Valys is een vervoerssysteem voor mensen met een mobiele beperking die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen gaan. Maar veel gebruikers van Valys zijn hun vertrouwen in dit taxivervoer verloren. Chauffeurs komen vaak véél te laat en dat zorgt voor zoveel stress dat mensen afhaken. Ze blijven liever thuis.

Volgens de regels van Valys mag de chauffeur een kwartier eerder óf later arriveren. Maar in de praktijk moeten mensen vaak véél langer wachten.

Te laat voor het eigen huwelijksfeest

De opa en oma van Jasper waren dit voorjaar 55 jaar getrouwd en nodigden vrienden en familie uit voor een feestelijke lunch om het huwelijksjubileum te vieren.

Jasper: "Maar het werd geen leuk feest. We moesten zonder het bruidspaar beginnen, want de Valys-taxi liet anderhalf uur op zich wachten. Toen ze eindelijk aankwamen, was hun eigen feest al bijna voorbij. Daarna hebben ze nooit meer een rit via Valys geboekt."

"Heel sneu, ze komt nergens meer"

Annette den Toom woont op een beschermde woonlocatie. Ze heeft zowel een fysieke als een verstandelijke beperking. Tegenwoordig vallen steeds meer uitjes met haar zus Marjan in het water. Voorheen gingen ze nog wel eens samen een middagje winkelen of naar het theater.

Haar zus Marjan nodigde haar deze zomer nog uit voor een voorstelling in het DeLaMar-theater. Marjan: "Maar de taxi kwam veel te laat en toen ze aankwam was de voorstelling al grotendeels voorbij. Het is heel sneu voor Annette; op deze manier komt ze nergens meer."

Vier uur te laat en de thuiszorg is al weg

Jonny Brummelhaus uit Haaksbergen had deze zomer een vergelijkbare ervaring. Hij ging een dagje naar Ouwehands Dierenpark. De taxi terug naar huis was om zes uur 's avonds besteld. Het liep echter anders.

"Pas om tien uur 's avonds werden we opgehaald. Dat is maar liefst vier uur te laat, en de klantenservice was niet bereikbaar. Ik kwam pas ’s nachts thuis en kon zodoende niet meer door de thuiszorg in bed geholpen worden."

Jonny gaat vaak op stap met zijn vriendin Astrid, die vanwege haar rolstoel ook van Valys-vervoer afhankelijk is. Ze laten het er niet bij zitten en blijven het proberen. Astrid is een petitie begonnen en roept de politiek op hier iets aan te doen.

Ieder(in): "We krijgen al jaren klachten, het is schandalig"

Belangenorganisatie Ieder(in) vindt het schandalig dat mensen zo lang moeten wachten op vervoer. Dagmar Heijsteeg van Ieder(in): "Via ons meldpunt ontvangen we hier al jaren klachten over. En we vragen ook al jaren om een oplossing. Nederland heeft het VN-verdrag Handicap ondertekend. Mobiliteit is geen gunst, maar een recht."

Heijsteeg vervolgt: "Wat we zien is dat er door Valys te veel ritten worden ingepland omdat het lucratief moet zijn voor het taxibedrijf. Daardoor kunnen mensen niet vertrouwen op de vervoerder en er is ook geen alternatief."

Valys betreurt de negatieve ervaringen: "Landelijk chauffeurstekort"

Valys zegt de negatieve ervaringen van Valys-reizigers te betreuren. "We stellen alles in het werk om deze te voorkomen. Deze negatieve ervaringen zijn immers niet wat wij voor ogen hebben en waar de dienstverlening voor staat. We hebben last van een landelijk chauffeurstekort en daar bijkomende capaciteitsproblemen. Deze capaciteitsproblemen reiken verder dan alleen het vervoer voor Valys, ook in het lokale regio- en Wmo-vervoer, het leerlingenvervoer en binnen het ziekenvervoer voor zorgverzekeraars zijn de gevolgen hiervan zichtbaar én merkbaar."

Ministerie van Volksgezondheid: "Verwacht dat problemen snel zijn opgelost"