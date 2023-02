Kifid: "Bank mag onbewerkte kopie van een identiteitsbewijs opslaan" Vandaag • leestijd 3 minuten • 586 keer bekeken • bewaren

De bank – in dit geval ABN Amro – mag een onbewerkte foto of scan van het identiteitsbewijs van een klant opslaan. Dat oordeelde de beroepscommissie van het financiële klachteninstituut Kifid. Opmerkelijk is dat de geschillencommissie van het Kifid vorig jaar oordeelde dat het onbewerkt opslaan opslaan niet mocht.

ABN Amro ging in beroep tegen deze eerdere uitspraak en is nu door de beroepscommissie van het Kifid in het gelijk gesteld, meldt Security.nl.

Gevoelige gegevens niet afschermen

Klanten van banken kunnen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de vraag krijgen om zich opnieuw te identificeren. Dat kan vaak online.

Eén klant van ABN Amro wilde best de online identificatieprocedure doorlopen, maar dan wél met een afgeschermd burgerservicenummer (BSN). Deze klant heeft een stukje plakband op de voor- en achterzijde van het document bevestigd om het BSN onleesbaar te maken.

Daarop stelde de bank echter dat de identificatieprocedure niet goed was verlopen. De klant kreeg dan ook het verzoek om het opnieuw te doen. Daarop diende deze klant een klacht in bij de bank: zij was van mening dat een afgeschermde kopie van haar identiteitsdocument moest volstaan.

Na telefonisch contact met de bank kreeg deze klant te horen dat een kopie voorzien van een datum en de naam van de bank volstond, zolang de tekst en de foto maar leesbaar zijn. Toen de vrouw echter een nieuwe poging deed om haar identiteit te bevestigen, wees de bank de poging opnieuw af. Daarop stapte de vrouw naar het Kifid.

Kifid acht bezwaar eerder gegrond

In eerste instantie kreeg de klant gelijk van de geschillencommissie. Volgens het Kifid heeft de bank onvoldoende onderbouwd waarom ze een volledige kopie van het identiteitsdocument nodig hebben, laat staan te bewaren:

"De motivering van de bank dat zij geen echtheidscontrole kan uitvoeren bij bewerkte foto’s of scans, is in dit verband onvoldoende. De echtheidscontrole dient immers de verplichting tot identificatie van cliënten, maar niet de verplichting tot het vastleggen en het bewaren van gegevens", zo stelde het Kifid in eerste instantie.

De bank zou op zijn minst de pasfoto moeten afschermen en een watermerk moeten aanbrengen. De geschillencommissie oordeelde verder dat de klant weliswaar niet op de foto of de scan van het aangeleverde document mocht schrijven, maar dat ze wél van de bank mocht eisen dat de kopie van het document bewerkt – dus met afgeschermd burgerservicenummer – wordt opgeslagen.

ABN Amro krijgt tóch gelijk

De bank was het niet eens met het oordeel van de geschillencommissie en tekende beroep aan. Het argument van de bank is dat ze alléén kunnen voldoen aan de Wwft als ze een onbewerkte, volledig leesbare kopie van het identiteitsdocument krijgen én ze deze ook op die manier mogen opslaan.

En waar de geschillencommissie van het Kifid deze redenering van de hand wees, besloot de beroepscommissie dat ABN AMRO wel degelijk bevoegd is om een onbewerkte kopie van het identiteitsbewijs te bewaren.

De klacht van de klant is dan ook ongegrond, aldus de beroepscommissie: ""Noch het opvragen noch het bewaren van een kopie of scan van het onbewerkte identiteitsdocument is in strijd met de AVG."

De volledige uitspraak valt te lezen op de website van het Kifid (.pdf)