Kerstdiner met een twist: vijf recepten voor gezonde toetjes

Je had gehoopt eronder uit te komen, maar je hebt dit jaar toch echt de taak gekregen om de toetjes te verzorgen tijdens het kerstdiner. Natuurlijk hét moment bij uitstek om van tal van lekkers te genieten. Hoe ga je te werk als je de voorafgaande gangen, die toch al stevig op de maag liggen, een beetje te compenseren? In dit artikel vind je tal van lekkere én gezondere toetjesrecepten.

Chocolade, taart, brownies… Allemaal veel te lekker om vanaf te blijven, maar niet per se goed voor de gezondheid. Er is natuurlijk niks mis met af en toe genieten van deze heerlijkheden, maar mocht je toch een keer een gezondere keuze willen maken? Dan weet je dat je met onderstaande recepten in ieder geval niet minder lekker hoeft te eten!

‘Cheesecake’ toetje in een potje

Ingrediënten en benodigdheden (voor vier personen):





-Vier glazen potjes (Heb je die niet? Het toetje kan ook prima in een glas worden gemaakt)

-400 gram bevroren gemengd rood fruit

-400 gram havermout

-400 gram kwark of Griekse yoghurt

-Veertien eetlepels honing

-Twee eetlepels kaneel

-Eventueel aalbessen ter decoratie

Dit toetje is een perfecte gezondere variant op een cheesecake. Je kunt ‘m met zowel kwark als Griekse yoghurt maken; die laatste is wat zoeter.

Leg de havermout in een bakje en meng deze met de helft van de honing en de kaneel. Roer dit goed door elkaar. Giet vervolgens het bevroren fruit in een pannetje en laat zachtjes warm worden; meng vervolgens de rest van de honing hier doorheen.

Nu dit klaar is, kun je beginnen met het bouwen van je toetje. Schep een beetje van het havermoutmengsel onder in het glas, schep daar een derde van de yoghurt overheen en eindig met een derde van het vruchtenmengsel. Herhaal dit nog twee keer. Bovenop kun je nog wat kaneel strooien en aalbessen staan altijd leuk als versiering bovenop.

Chocolate bark met pure chocolade, cranberries en pistachenoten:

Ingrediënten en benodigdheden:

-Bakpapier en bakplaat

-300 gram pure chocolade

-100 gram pistachenoten

-100 gram cranberries

Deze ‘chocolate bark’ is gemaakt van pure chocolade, cranberries en pistachenoten, maar het staat je natuurlijk vrij eraan toe te voegen wat je wilt.

Smelt de chocola op een manier die jij fijn vindt. Dit kan door het in intervallen van dertig seconden in de magnetron te zetten, maar je kunt het ook au bain-marie smelten op het vuur. Leg het bakpapier op een bakplaat en giet de gesmolten chocola er overheen. Hoe dik of dun je hem wilt maken, kun je zelf bepalen. Nadat je de chocolade gelijkmatig hebt verdeeld, kun je er de cranberries en nootjes over verdelen. Zet de plaat vervolgens minimaal een uur in de koelkast. Hierna kun je de chocolade bark in grove stukken breken.

Tiramisu

Ingrediënten en benodigdheden (voor vier personen)

-Vier glazen potjes (dit recept kan wederom weer in brede glazen gemaakt worden, mocht je de potjes niet in huis hebben)

-Twaalf lange vingers

-Twee gelatineblaadjes

-Twee eetlepels honing

-Vijftien milliliter espresso

-Eén eetlepel cacaopoeder

-350 gram kwark

Tiramisu; een populair toetje en ook niet heel ingewikkeld om te maken. Het perfecte toetje om in zijn gezondere variant op tafel te zetten tijdens het kerstdiner. En het ziet er in de glaasjes ook nog eens heel leuk uit.

Begin met het weken van de gelatine in koud water; deze moet eerst zacht worden. Meng vervolgens de helft van de kwark met de espresso, een eetlepel honing en het grootste gedeelte van de cacaopoeder. Meng de andere helft van de kwark met overige eetlepel honing. Vervolgens kun je de gelatineblaadjes toevoegen aan het mengsel; één aan het kwarkmengsel met espresso en één aan het andere kwarkmengsel. Nu de vulling klaar is, is het tijd om de glaasjes op te bouwen.

Vul een glas met wat van het koffiekwark mengsel, leg hier een paar in stukjes gebroken lange vingers op en top dit weer af met wat van het andere kwarkmengsel. Herhaal dit nog één keer en ga door tot alle glaasjes gevuld zijn. De bovenkant bestrooi je met de overige cacaopoeder.

Energy balls

Ingrediënten en benodigdheden:

-Hakmolen of staafmixer

-Zes tot acht dadels zonder pit

-40 gram havermout

-Een halve eetlepel cacaopoeder

-Een eetlepel pindakaas

Deze energy balls zijn de perfecte snack voor bij de koffie na het kerstdiner. Vullend, vol van smaak én lekker.

Ontpit de dadels. Om te zorgen dat de dadels dadelijk beter mixen kun je ze tien minuten laten wellen in water, maar dit is niet noodzakelijk. Leg de dadels in je hakmolen en voeg daar de havermout, cacaopoeder en pindakaas aan toe. Om de smaak wat meer diepte te geven kun je er nog een mespunt zout aan toevoegen. Als er zich een plakkerige massa heeft gevormd, is het mengsel klaar. Zet het tien minuten in de koelkast om het iets op te laten stijven. Vervolgens haal je het uit de koelkast, draai je er balletjes van en klaar is je snack! Houd er rekening mee dat ze in de koelkast bewaard moeten worden.

Tip: Ook aan deze snack kun je weer toevoegen wat je zelf wilt. Het beste is wel om dat te doen nadat het mengsel in de hakmolen geweest is, zo verandert niet alles in één massa maar blijven er stukjes over. Noten of gedroogd fruit zijn perfect om aan deze snack toe te voegen.

Tip twee: Dadels zijn over het algemeen prijzig. Je kunt ze vaak op de markt scoren voor minstens de helft van wat ze in de supermarkt kosten. Daarnaast kun je ze lang bewaren. Vind je ze toch te duur? Je kunt deze snack ook met rozijnen maken.

Eigen bananenijs

Ingrediënten en benodigdheden (voor twee porties):

-Mixer of staafmixer

-Twee bananen

-Eén eetlepel kaneel

-Twee eetlepels pindakaas

Dit is het makkelijkste recept dat ertussen zit. IJs maken klinkt misschien heel ingewikkeld, maar niets is minder waar.

Snij twee banen in plakjes en vries deze in. De banaan moet bevroren zijn om er ijs van te kunnen maken. Haal de banaan uit de vriezer, kieper deze in de blender, voeg daar de kaneel en pindakaas aan toe en blenden maar! Het mengsel zal iets zachter zijn dan normaal ijs, maar daarom niet minder lekker.

Tip: Wil je het toetje opleuken? Je kunt er natuurlijk toppings naar keuze aan toevoegen.

Tip: Wil je dit recept graag maken maar hou je niet van banaan? Van groene druiven kun je ook heel makkelijk sorbetijs maken. Gooi 500 gram groene druiven samen met een hele citroen (inclusief schil) in de blender en blend tot je een vloeibaar mengsel overhoudt. Giet dit vervolgens in een ijsblokvorm. Als de blokjes bevroren zijn, kun je ze weer in de blender kieperen. Na een paar minuten blenden heb jij je eigen druiven sorbetijs!

Notencake

Ingrediënten en benodigdheden:

-Oven en cakevorm

-400 gram speltmeel

-Bloem (optioneel)

-150 gram zonnebloemolie

-Vier eieren

-Twee eetlepels kaneelpoeder

-200 gram gemengde noten

-50 gram honing en/of agave siroop

-100 gram rozijnen

-Twee eetlepels bakpoeder

Verwarm de oven voor op 170 graden. Meng alle ingrediënten, behalve de noten, rozijnen en het bakpoeder, door elkaar. Voeg vervolgens het bakpoeder toe. Voordat je de noten en rozijnen toevoegt kun je deze in stukjes hakken, maar dat hoeft niet per se. Om te zorgen dat de noten en rozijnen niet allemaal naar de bodem van de cake zakken, kun je ze door wat bloem heen halen voor je ze door het beslag heen mengt.

Vet een cakevorm in met wat boter of olie of gebruik bakpapier om de vorm te bekleden. Giet het mengsel in de cakevorm en zet hem 55 minuten tot een uur in de oven. Om te weten of hij klaar is kun je er in het midden een satéprikker in stoppen. Als deze er droog uitkomt, is je cake klaar. Laat hem afkoelen voor je hem in stukjes snijdt.