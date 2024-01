Kennisinstituut horeca: "Uit eten gaan vinden veel mensen te duur"

8 jan. 2024 - 13:05

Uit eten gaan is veel te duur geworden en vooral voor mensen met voedselintolerantie(s) en/of allergieën. Er wordt niet zo nauw meer gekeken om kruisbesmetting uit te sluiten, met gevolg dat je ziek wordt, of een aanval krijgt. Is onlangs nog gebeurd met mijn echtgenoot, die een tarwe intolerantie heeft, bij het eten van patat ( hij was elders een vriend aan het helpen met verhuizen). Men had deze niet apart in schoon vet gebakken, maar gewoon in het gebruikte vet, waar ook gepaneerde zaken (met tarwe) in waren gebakken. Gevolg, weer voor geruime tijd buikklachten.