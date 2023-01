Katten chippen en registreren wordt landelijk verplicht

Het chippen en registreren van huiskatten wordt verplicht. De invoerdatum is nog niet bekend, maar minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dat besloten. Het plan wordt verder uitgewerkt, maar het is de bedoeling dat weggelopen katten zo sneller bij hun eigenaar terugkeren.

In Nederland zijn er naar schatting 2,9 miljoen huiskatten. Daarvan raken er jaarlijks zo'n 60.000 vermist. Als deze katten allemaal gechipt zijn, is het eenvoudiger om ze te herenigen met hun eigenaar.

Minister Adema komt met dit plan tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer, waar al langer wordt gepleit voor een chip- en registratieplicht van huiskatten. Eerdere pogingen om deze verplichting in te voeren, liepen echter op niets uit: er zijn weliswaar proeven geweest in Amsterdam en Alphen aan den Rijn, maar de plannen werden niet omgezet in een verplichting omdat handhaven op gemeentelijk niveau onuitvoerbaar was.