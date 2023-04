Kat of hond vermist? Dit kun je doen als je huisdier is weggelopen 19-04-2023 • leestijd 4 minuten • 3715 keer bekeken • bewaren

Je hoopt dat het nooit gebeurt, je kat of hond is weggelopen of per ongeluk ontsnapt. “Wat nu?”, denk je dan waarschijnlijk. Om jouw huisdier weer terug te vinden, kun je een paar dingen doen. Hieronder vind je een lijst met handige tips.

Zoek eerst altijd het hele huis af. Kijk in alle hoekjes en gaatjes en vergeet niet tussen kussens en kleding te kijken. Bij honden zal het makkelijker zijn om ze te vinden, maar katten kunnen zich in de raarste bochten wringen om een lekker rustig plekje te vinden. Zoek in je sokkenbak, onder je dekens en in de kast, misschien is die toch nog ergens verstopt.

Meld de vermissing aan de hand van het chipnummer

Heb je het hele huis op zijn kop gezet en is jouw huisdier nergens te vinden? Dan is het tijd om actie te ondernemen. Katten en honden zijn nieuwsgierige beestjes die best ver kunnen lopen Niet alle dieren zijn gechipt, voor honden is het al verplicht en op termijn wordt het voor katten ook verplicht. Het is daarom handig om jouw huisdier op te geven als vermist. Is je hond of kat gechipt? Dan kun je het chipnummer vermelden. Als de dierenarts dan een gevonden kat of hond checkt, kan hij zien dat het beestje vermist is.

Vermist huisdier aanmelden op Amivedi

Meld jouw vermiste huisdier aan op Amivedi. Deze website is speciaal gemaakt voor vermiste en gevonden huisdieren. Maak een korte, maar duidelijke omschrijving van jouw huisdier en voeg een paar foto’s toe aan het bericht. Vergeet ook niet aan te geven waar je huisdier is kwijtgeraakt en wie men kan benaderen als het dier is gevonden. Vul vervolgens de overige gegevens in en Amivedi plaatst het bericht zo snel mogelijk online. Amivedi geeft nog als tip om dagelijks door de pagina met gevonden dieren te blijven scrollen, want verschijnen regelmatig nieuwe posts.

Facebookgroepen in jouw omgeving

Vaak zijn er bestaande Facebookgroepen in jouw omgeving die speciaal zijn ingericht voor het melden van gevonden en vermiste dieren. Meld je aan en zet ook hier een post met een korte omschrijving en foto’s op. Vergeet ook hier niet aan te geven waar je huisdier is kwijtgeraakt en wie ze kunnen benaderen als het huisdier is gevonden.

Er zijn vaak veel betrokken mensen in zo’n Facebookgroep die het bericht graag delen. En hoe meer mensen weten dat jouw huisdier vermist is, hoe groter de kans is dat iemand hem tegenkomt.

Stuur een whatsappje naar je buren

Vaak hebben buurtbewoners een gezamenlijke Whatsapp-groep. Maak hier in dit geval goed gebruik van en laat met één berichtje de hele buurt weten dat jouw dierbare kat of hond is verdwenen. Vraag je buren om ook te kijken in garages, bergingen en in tuinen én onder de auto.

Zet spullen van je huisdier in de tuin

Katten en honden maken vaak gebruik van hun reukvermogen om zich te oriënteren. Als ze in de buurt van je huis zijn en ze ruiken hun brokjes, kleedje of kattenbak is de kans groter dat ze hun huis kunnen vinden. Zet daarom een paar dingen in je tuin of steeg, zodat je huisdier deze geur hopelijk oppikt.

Maak flyers met je huisdier en de nodige informatie erop

Net zoals je bij Amivedi en Facebook online hebt gedaan, doe je nu fysiek. Je print een flyer met alle informatie en je plakt deze flyer op strategische, opvallende locaties in de buurt. Let erop dat je de flyers op ooghoogte hangt en op plekken waar mensen soms langer stilstaan, zoals een bushokje of een stoplicht. En hang het op waar veel mensen langskomen, zoals een prikbord in een supermarkt, een snackbar of een sportvereniging.

Loop tijdens het flyeren rond met een speeltje of een bakje brokjes

Het zal niet bij alle huisdieren werken, maar sommige dieren reageren goed op bekende geluiden. Denk hierbij aan het geluid van hun favoriete speeltje of het geluid van een bakje brokjes. Als je huisdier nog in de buurt is, kan het zo zijn dat hij op het geluid afkomt.

Bel dierenartsen en dierenasielen in jouw buurt

Laat dierenartsen en dierenasielen in jouw buurt weten dat je jouw huisdier kwijt bent en geef ze een flyer om op te hangen. Ze kunnen dan beter opletten wanneer er een gevonden dier wordt gebracht. Check ook zelf de asielen regelmatig als er nieuwe dieren zijn gebracht.

Ben je pas nog verhuisd?

Het duurt altijd even voordat een kat of hond is gewend aan een nieuwe omgeving. Ben je onlangs verhuisd in de buurt van je oude huis? Dan kan het zijn dat jouw huisdier op zoek is naar jouw vorige huis, omdat hij deze omgeving en geur beter kent. Check dus altijd even of je kat of hond niet ergens bij je oude huis rondzwerft.

Loopt je hond weg tijdens een wandeling?

Tijdens het wandelen kan het zo zijn dat jouw hond iets hoort, ziet of ergens van schrikt, waardoor hij er vandoor gaat. Maar op een gegeven moment zal jouw hond weer rustig worden en op zoek gaan naar jou. Hij zal hoogstwaarschijnlijk teruglopen naar de plek waar hij jou voor het laatst heeft gezien.

Is je kat of hond weer terecht?

Wanneer jouw huisdier weer veilig thuis is, moeten er nog een paar dingen worden geregeld. Zorg als eerste dat je de chip weer omzet, zodat jouw huisdier niet meer als vermist vermeld staat in het systeem. Haal ook het bericht van Amivedi en Facebook af. Je kan bijvoorbeeld op Facebook ook een bericht plaatsen dat je huisdier weer terecht is. Sommige trouwe gebruikers vinden dit namelijk fijn om te horen! En vergeet niet de flyers weer weg te halen om milieuvervuiling tegen te gaan.