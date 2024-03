Kassa's vlaaientest: Wat is de lekkerste appelkruimelvlaai? Gisteren • leestijd 3 minuten • 2222 keer bekeken • bewaren

De ambachtelijke, traditionele appelkruimelvlaai wordt door velen beschouwd als een lekkernij. Maar welke appelkruimelvlaai is nou écht een traktatie, en welke kun je beter links laten liggen? We laten zes exemplaren testen door liefhebbers én deskundigen en doen dat uiteraard in Limburg, het hol van de leeuw.

Het deskundige testpanel bestaat uit drie leden. Allereerst Natalie Penders, die een hoog aangeschreven bakkerij in Grevenbicht bestiert. De tweede deskundige is Henk Hovers, programmamaker bij de Limburgse omroep L1. Hij heeft daar zijn eigen bakprogramma met de toepasselijke naam Henk Bakt.

Tot slot schuift ook Marcel Roubroeks aan. Hij heeft een bakkerij in Sittard én heeft zich jarenlang hard gemaakt om de Limburgse vlaai door de EU te laten erkennen als beschermd streekproduct. En met succes! Sinds 22 januari 2024 is het namelijk zover en geniet de Limburgse vlaai dezelfde status – en bescherming – als andere streekproducten zoals Goudse kaas of balsamico-azijn uit het Italiaanse Modena.

Daarnaast testen ook de leden van het dweilorkest Zaate Hermenie Nuchter Vertroch de vlaaien.

In totaal hebben we zes exemplaren onder de loep genomen. Deze hebben we gekocht bij grote supermarkten of bij online bakkerijen.

De uitslag! Wat is de lekkerste appelkruimelvlaai?

Tijd voor de beoordeling! Welke appelkruimelvlaai komt als beste uit de test? En welke kun je het beste links laten liggen?

Zesde (én dus laatste) plaats: Albert Heijn

De appelkruimelvlaai van Albert Heijn wordt als slechtste beoordeeld en krijgt het cijfer 4,0. Daarmee is Albert Heijn volgens het testpanel de onbetwiste verliezer van deze test.

"Hij oogt mooi, maar hij komt gewoon uit de diepvries", aldus een onverbiddelijke proever. Deskundige Henk Hovers zegt: "Ik zou deze mijn bezoek niet voorzetten."

Voor een halve vlaai betaalden we € 5,00. Deze vlaai was goed voor 5 taartpunten.

Vijfde plaats: Limburgia

De vlaai van Limburgia krijgt een 5,0 van de jury. "Er zit wel erg veel suiker op", aldus een deelnemer. "Het is eerder een cake dan een vlaai. Zo smaakt 'ie ook". En ook bakker Marcel Roubroeks is geen fan: "Dit is gewoon een deegplak."

Deze vlaai van Limburgia kost € 12,99 en is goed voor 10-12 taartpunten.

Vierde plaats: Plus

De vlaai van de Plus krijgt eveneens het cijfer 5,0 als beoordeling. Maar omdat deze taart goedkoper is, eindigt deze op een hogere plaats. Bakker Marcel Roubroeks: "Dit is niet lekker". Bakker Nathalie Penders schiet in de lach bij de constatering dat de taart bij het aanraken al in drie stukken uiteen valt.

De vlaai van de Plus kost € 8,99 en is goed voor 10 taartpunten.

Derde plaats: Jumbo

Een héél krappe voldoende voor de vlaai van de Jumbo, namelijk een 5,5. "Hij is een beetje slap, een Limburgse vlaai hoor je uit de hand te kunnen eten", is een opmerking die gemaakt wordt.

Deze taart kost € 8,99 en is goed voor 10-12 taartpunten.

Tweede plaats: Multivlaai

De vlaai van Multivlaai krijgt een 6,0 van de jury. Eén deelnemer verkondigt: "Een goede verhouding van appel en kruimel."

Bij Multivlaai betaal je € 12,99 voor een vlaai die goed is voor 8-10 taartpunten.

Eerste plaats en daarmee de winnaar: HEMA

De winnaar van de vlaaientest is de vlaai van de HEMA. Deze krijgt als rapportcijfer een 6,5.