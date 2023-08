Kassa’s sweet chilisaus-test. Wat is de beste saus voor je loempia of kaasstengel? Vandaag • leestijd 3 minuten • 2357 keer bekeken • bewaren

Of je nu een gloeiendhete portie kaasstengels in de kroeg bestelt, op de markt een verse loempia bij de loempiakraam haalt of gewoon een gezellige barbecue hebt: sweet chilisaus kan hierbij niet ontbreken. De vraag lijkt constant te groeien, dus het aanbod volgt vanzelf. Kassa dacht: tijd om het vuur eens aan de sweet chili-schenen te leggen in een klassieke Kassa-test!

Wat is sweet chilisaus?

Hoewel het soms lastig is om met zekerheid te zeggen waar iets definitief zijn oorsprong heeft gevonden, wordt Thailand vaak wel gezien als de bakermat van dit zoetige sausje. Omringende landen in Zuidoost-Azië zoals Vietnam en Indonesië hebben in de loop der tijd de saus ook ‘geadopteerd’ en er een eigen draai aan gegeven met andere plaatselijke ingrediënten.

De jury

Ons kritische, vierkoppige jurypanel bestaat uit mensen met verschillende achtergronden: Het eerste jurylid is Noi Pia-Ud. Een Thaise chef en schrijfster van De Bijbel van de Thaise keuken. Daarnaast hebben we snackrecensent Eke Bosman, beter bekend onder zijn alias ‘Snackspert’. Tot slot hebben we Mas van Putten en haar partner Carl Lemette. Dit dynamische duo heeft een cateringbedrijf genaamd 'De vrouw met de Baard' en hebben verschillende kookboeken geschreven. Normaliter doet dit culinaire en creatieve duo alles samen, maar voor deze test moeten ze toch los van elkaar de sauzen beoordelen.

Wat is pittigheid precies en hoe wordt pittigheid gemeten? In onderstaande video legt culinair vlogger Nick Toet het uit. Het artikel gaat verder na de video.

De sauzen

Voor deze test beoordelen de juryleden zes verschillende sweet chilisauzen (prijzen zijn per 500 milliliter):

Inproba Sweet chili sauce - € 0,99

Red Phoenix Sweet chili original - € 3,56

Go-tan Sweet chili sauce original - € 2,73

AH Sweet chili sauce - € 0,85

Onoff Thai sweet chili sauce - € 9,97

Kania Sweet Chili (Lidl) - € 0,92

De spelregels

Zoals gewoonlijk hanteren we strenge eisen aan de manier waarop de sauzen getest worden. Elk jurylid krijgt elke ronde een andere saus te proeven. Ze weten van elkaar niet welke saus ze proeven, en ze weten evenmin welke saus ze zélf voorgeschoteld krijgen. Ze testen niet alleen op smaak, maar ook de textuur en de geur van de saus. Tot slot proeven ze de saus zowel met een stukje kroepoek als zonder.

Hoe verliep de test?

De juryleden kwamen samen in restaurant Spice Monkey in Utrecht om daar de test uit te voeren. Het valt de deelnemers op dat de sauzen erg wisselend zijn qua kwaliteit. Sommige sauzen worden heel positief beoordeeld, anderen juist helemaal niet. Zo verklaart Eke de Snackspert gekscherend dat hij na de opnames misschien naar de huisarts moet, omdat hij zich niet lekker voelt na het eten van een bepaalde saus. Terwijl naast hem Noi zich erg lovend uitlaat over een andere saus die zij aan het proeven is.

De uitslag

Na een lange dag waar elke smaakpapil is geactiveerd waren de juryleden redelijk eensgezind in hun beoordelingen. De scores zijn als volgt:

Lidl - 7,1 AH - 6,4 Red Phoenix - 6,1 Inproba - 5,6 Go-Tan - 5,5 OnOff - 3,3