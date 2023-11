Kassa's Rouwboekettentest: Waar kan je het beste een boeket bestellen? Gisteren • leestijd 3 minuten • 1675 keer bekeken • bewaren

We zijn er het liefst niet mee bezig maar helaas worden we er allemaal weleens mee geconfronteerd: de dood. Vaak sturen we als er iemand is overleden bloemen aan de nabestaande, als blijk van medeleven. Kassa zoekt uit waar je dat rouwboeket het beste kan bestellen.

Hoe hebben we getest

We hebben 6 webwinkels uitgekozen: Topbloemen.nl, Fleurop, Rouwboeket.nl, Euroflorist, Afscheid met Bloemen en Regiobloemist.nl. We bestellen op elke site twee verschillende bloemstukken: een klassieke witte biedermeier in de kleinste maat en een modern rouwboeket in kleur in de middelste maat

We laten de bloemstukken bezorgen door het hele land, op twaalf verschillende adressen.

Beoordeling

Wij verzamelen alle bloemstukken en brengen ze naar een locatie aan de Vecht in Breukelen. Daar is bloemist Jan Dippell Ritzinger samen met collega Marjolijn de Rue om de bloemen te beoordelen. Jan Dippell Ritzinger heeft een bloemenzaak op het Leidseplein in Amsterdam en maakt al 37 jaar de kransen voor dodenherdenking op de Dam. Ook is hij leverancier van het Hilton en Cartier.

Wie is jurylid Jan Dippell Ritzinger?

Marjolijn en Jan hanteren de volgende testcriteria: uitstraling, bloemgebruik, hoe is het gestoken en prijs. Wat ook belangrijk is bij rouwboeketten is of de knoppen net gesprongen zijn. Bloemen op een begrafenis moeten namelijk rijp zijn en open staan op het moment van de uitvaart. Daarnaast vergelijkt het testkoppel de bloemen ook met de foto’s van de webwinkel. Het is belangrijk dat je krijgt wat je hebt besteld.

De bestelling

Bij Topbloemen.nl bestellen we het boeket Intens Bont voor €60,90. De biedermeier is de Full Moon van €90,90. De prijzen van alle winkels zijn inclusief bedrukt rouwlint en bezorgkosten.

Bij Fleurop bestellen we de Kleurenpracht van €119,45 en de biedermeier Bescheiden van €149,45

Bij Rouwboeket.nl bestellen we het boeket Roze, Wit en Groen van €89,25 en Witte Rozen en witte Alstoemeria’s van €119,75

Bij Euroflorist betellen we het Kleurrijke rouwboeket van €74,44 en de biedermeier Wit van €153,45.

Bij Afscheid met Bloemen bestellen we het rouwboeket Warmte van €87,- en de biedermeier Wit van €172,50.

En de laatste is de Regiobloemist.nl met Gekleurd rouwboeket van €84,40 en de biedermeier Wit van €124,40

Alle bloemen zijn binnen de afgesproken tijd geleverd.

De uitslag

De laatste plaats

We beginnen met de verliezer. Dat is Regiobloemist.nl. Het boeket krijgt een kleine 7, maar voor de biedermeier heeft de jury geen goed woord over. “Ik wil hier niet gaan staan janken, maar het is echt bedroevend dat je zoiets durft te sturen,” zegt jurylid Marjolijn de Rue over de uit elkaar vallende biedermeier. Het bloemstuk krijgt dan ook een 0 en daarmee eindigt Regiobloemist.nl helemaal onderaan met een 3,5 gemiddeld.

Nummer vijf

Op de vijfde plaats eindigt Rouwboeket.nl. Zij krijgen een 6,5 voor het boeket en een 3 voor de biedermeier. Daarmee komen zij uit op een krappe 5.

Nummer vier

Vierde is geworden Fleurop, volgens de jury een prachtige biedermeier, die krijgt dan ook een 9. Maar helaas doet het boeket ze de das om met een 4,5. Het gemiddelde is een krappe 7.

Nummer drie

Net op het podium staat Euroflorist. Het boeket krijgt een 6 en de biedermeier een 7,5, wat zorgt voor gelijke stand met Fleurop. Alleen omdat Euroflorist goedkoper is dan Fleurop eindigen zij een plek hoger.

Nummer twee

Dan de tweede plaats. Die is voor afscheid met bloemen. De biedermeier was de duurste van allemaal, maar volgens de jury ook de mooiste en kreeg een 9. Helaas stelt het boeket teleur met een 5. Wat zorgt voor een 7 als eindcijfer.

En de winnaar is...