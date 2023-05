Kassa’s keukenapparaat-explainer: wat doet wat? • 22-05-2023 • leestijd 3 minuten • 3367 keer bekeken • bewaren

Het lijkt wel alsof er elke week een nieuwe hype ontstaat over weer een ander keukenapparaat. Als het aan de trends zou liggen zou je aanrecht nu overvol moeten staan met apparaten als een airfryer, rijstkoker of foodprocessor. Maar welk apparaat doet nu wat? Kassa zet het voor je op een rij!

Hoewel al deze apparaten een unieke functie hebben, is het nog maar de vraag of ze de aanschafprijs wel waard zijn. Misschien heb je helemaal niet de ambitie om elke week vers brood te bakken of je eigen pesto te maken. En wat is het verschil tussen een blender en een foodprocessor en een keukenmachine? We leggen het uit.

Rijstkoker vs. slow cooker

De rijstkoker en slow cooker (in de volksmond ook wel pressurecooker of crockpot genoemd) lijken erg veel op elkaar. Waar een rijstkoker gespecialiseerd is in het koken van, jawel, rijst, werkt een slow cooker bijzonder goed voor allerlei gerechten. Echter is het wel zo dat je veel meer verschillende gerechten kunt bereiden met een rijstkoker dan alleen rijst. Het grote technische verschil tussen de twee is dat de temperatuur van een slow cooker nooit boven het kookpunt gaat, terwijl een rijstkoker dat wel doet. Doordat de deksel van een slow cooker er gelijk op gaat, zuigt de pan vacuüm. Hierdoor blijft de temperatuur erg constant en is het perfect om te stoven.

Keukenmachine vs. foodprocessor

Het aanschaffen van een foodprocessor of een keukenmachine hangt af van je primaire doel: koken of bakken? Als je het keukenapparaat vooral wilt gebruiken voor bakken, dan is een keukenmachine het apparaat voor jou! En wil je het apparaat vooral gebruiken voor koken? Dan is een foodprocessor meer voor jou geschikt.

Een keukenmachine is een kom met een daarboven een mechanische arm waar allerlei verschillende kopstukken op kunnen worden gezet zoals gardes, kloppers, spatels of deeghaken. Daarom is het een perfect apparaat om deeg of beslag te maken.

Een foodprocessor vergelijkbaar met een blender, alleen zijn ook voor dit apparaat verschillende kopstukken beschikbaar. Je kan ermee hakken, snijden, raspen, pureren en mengen.

Bron: Cookinglife © Cookinglife

Alles over de airfryer

Een waanzinnig populair keukenapparaat is de airfryer. Ondanks de naam ‘frituurt’ het oventje niks. Een airfryer warmt lucht op tot een temperatuur van ongeveer 200 graden Celsius. De hete lucht draait steeds rond door de pan. Zo gaar je gerechten gelijkmatig en rondom. Hierdoor worden frietjes aan alle kanten even gaar en ontstaat er een knapperig korstje. Omdat je ook geen frituurolie- of vet gebruikt is het gezonder dan daadwerkelijk frituren.

Welke blender is voor jou?

Je hebt verschillende soorten blenders die weer voor verschillende dingen handig zijn. Vooral wanneer je soepen, sauzen en sappen wilt maken is een blender perfect. En hoewel een staande blender hier het ultieme apparaat voor is kun je in veel gevallen ook prima uit de voeten met een vaak goedkopere en kleinere staafmixer. Tot slot kun je je afvragen: wat is dan het verschil tussen een staande blender en een foodprocessor? Het belangrijkste verschil tussen een blender en een foodprocessor is dat een blender beschikt over een glazen kan en dat de foodprocessor een plastic kom heeft. De glazen kan van de blender is perfect voor bereidingen met warme ingrediënten. Ook kan er met de blender beter ijs worden gecrusht dan met de foodprocessor.