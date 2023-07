Kassa Test: Welke microvezelhanddoek droogt het snelste? Vandaag • leestijd 7 minuten • 319 keer bekeken • bewaren

Handdoeken gemaakt van microvezels lijken populairder dan ooit. Zeker onder de mensen die licht en klein bepakt willen reizen, zijn deze handdoeken gewild. De reden is duidelijk: ze zijn inderdaad heel licht in vergelijking met katoenen handdoeken, ze zijn compact en zijn eenvoudig klein op te vouwen. Bovendien drogen deze handdoeken razendsnel – althans, dat is de claim die bij bijna alle merken genoemd wordt. Deze handdoeken zijn sneldrogend. Maar klopt dat wel?

De redactie van ZomerKassa besloot een vijftal handdoeken te testen op zowel het comfort van gebruik als op de claim dat ze sneldrogend zijn. De gebruikstest werd gedaan door de synchroon-zwemsters van GZC Donk uit Gouda. En de wetenschappelijke test naar de droogtijd werd gedaan door dr.ir. Rolf Hut van de afdeling Water Management aan de TU Delft.

Welke handdoeken hebben we getest?

Voor deze test hebben we een vijftal handdoeken onder de loep genomen, te weten:

- Decathlon - de Nabaiji Microvezelhanddoek (€ 7,99)

- HEMA - microvezelhanddoek (€ 10,-)

- Bever e.a. - Care Plus Travel Towel (€ 18,95 in de winkel / € 20,95 online)

- ANWB - Human Nature sneldrogende handdoek (€ 12,99 / ledenprijs € 9,99)

- Xenos - Travel-/sporthanddoek (€ 7,99)

Zoals gezegd nemen we de handdoeken op twee verschillende manieren onder de loep. We kiezen voor de wetenschappelijke test en onderzoeken aan de hand van de wetenschap welke handdoek het snelste droogt. Daarnaast onderwerpen we de handdoeken ook aan een gebruikerstest waarbij we inzoomen op het comfort en het gebruiksgemak.

De wetenschappelijke test: welke handdoek droogt het snelst?

Rolf Hut doet allerlei onderzoek op gebied van watermanagement en wordt vanwege zijn onorthodoxe stijl van werken ook wel een MacGyver-wetenschapper genoemd. Voor wie het niet meer weet: MacGyver was een Amerikaanse tv-serie van bijna veertig jaar geleden die draait om de uitermate vindingrijke ex-spion Angus MacGyver. Die man moest in vaak enkele minuten oplossingen bedenken voor haast uitzichtloze situaties en viel dan terug op zijn wetenschappelijke kennis èn het creatief gebruik van allerlei huis, tuin- en keukenspullen. Ducttape en het Zwitserse zakmes waren daarbij onontbeerlijk.

Rolf Hut doet iets vergelijkbaars en gebruikt bestaande technologie op een nieuwe en innovatieve manier om het weer en klimaat op aarde te meten. Eén van de apparaten hij daarbij gebruikt, is de warmtebeeldcamera. Dat is een camera die de temperatuur kan meten van de objecten in het beeld en bijvoorbeeld vanuit de ruimte kan zien waar op aarde het oppervlak warm of koud is. Dat wordt onder andere gebruikt om te bepalen waar de grond (extreem) droog of nat is. Want als water verdampt, wordt de grond waar dat in zit kouder. Verdampen kost immers energie en die energie wordt onttrokken aan de grond. Iedereen kent dat fenomeen: ga maar eens nat in de zon zitten, dan kun je zo maar koude rillingen krijgen.

Toen Kassa Rolf benaderde om mee te denken over een plan van aanpak voor de handdoekentest, ging het MacGyver-lampje gelijk branden: "Dat gaan we doen met een warmtebeeldcamera", zei hij. En aldus geschiedde.

Rolf maakte een opstelling met twee lijnen met handdoeken. De bovenste lijn bevatte de vijf droge microvezelhanddoeken en een katoenen handdoek als referentie. En op de onderste lijn hingen de natte handdoeken. Alle handdoeken waren tot exact dezelfde maat versteld en de natte handdoeken werden in exact dezelfde hoeveelheid water gedompeld (25 milliliter per handdoek).

Op deze manier werden de handdoeken opgehangen voor de test © Kassa

Om te voorkomen dat wind of zon de ene handdoek sneller zou doen drogen dan de andere, werden er meerdere testen verspreid over twee dagen gedaan en werden de handdoeken telkens verhangen. Ondertussen filmde de warmtebeeldcamera alles en zagen we dat wonderlijke beeld van droge handdoeken die licht van teint zijn en natte die donker zijn, maar allengs de lichte kleur aannemen van de droge handdoeken. Zodra ze dezelfde kleur hebben, weten we dat ze droog zijn.

Op bijgaande foto zie je de meest rechtse handdoek al lichter worden en ook de meest linker is aardig aan het opdrogen.

Handdoeken gezien door de infraroodcamera © Kassa

De test werd uitgevoerd op het Hitteplein van The Green Village van de TU Delft. Wie de kans heeft, moet daar absoluut eens gaan kijken: je wordt er hartelijk ontvangen, zo is ons gebleken. In The Green Village worden oplossingen voor klimaatproblemen in de stad getest in een realistische situatie voordat ze in de maatschappij ingezet worden: een echte klimaatproeftuin.

Neem hittestress, een fenomeen waar we steeds vaker mee te maken gaan krijgen. Hoe koel je bij extreme hitte een stad af? Op het Hitteplein doen ze tests met verschillende materialen die de warmte meer of minder weerkaatsen. Zo liggen er tussen de straatjes een aantal grasveldjes met verschillende grassoorten en wat bomen, en is het hele plein omzoomd met vrij hoog opschietende en mooi bloeiende planten. Dat houdt de warmte een beetje vast. Een ander experiment is een straatje dat taps toeloopt waardoor er een lichte windcirculatie ontstaat. Het effect van deze ogenschijnlijk simpele ingreep is dat er een licht en afkoelend briesje ontstaat. We merkten het op onze eerste testdag toen het 30 graden was. Het plein fungeerde als natuurlijke en zeer aangename airco.

De test slaagde heel goed. Rolf heeft software geschreven om de videobeelden te analyseren en kan zo van elk handdoekmerk het temperatuurverschil tussen de natte en droge handdoek bijhouden. Wanneer dit verschil wegvalt en de handdoeken dus even warm zijn, is de natte handdoek opgedroogd. Wie belangstelling heeft voor een zeer grondige, in-depth toelichting op alle ins en outs, kan hier terecht.

Maar wat is nou het uiteindelijke resultaat? De eindstand zie je in onderstaande afbeelding:

- Lijn A (blauw): Decathlon

- Lijn B (geel): HEMA

- Lijn C (groen): Bever e.a.

- Lijn D (rood): ANWB

- Lijn E (paars): Xenos

- Lijn F (bruin): Normale katoenen handdoek

De Care Plus Travel Towel die te koop is bij o.a. Bever is de snelst drogende microvezelhanddoek. Ook de Nabaiji Microvezelhanddoek van Decathlon droogt snel. De andere drie handdoeken ontliepen elkaar nauwelijks. Dat waren de HEMA-microvezelhanddoek, de Human Nature sneldrogende handdoek van de ANWB en de Travel-/sporthanddoek van Xenos.

De handdoek die het langst erover deed om droog te worden, was de katoenen handdoek.

De gebruikerstest: welke handdoek is het meest comfortabel?

Als er één groep is die constant bezig is om zich af te drogen, dan zijn het wel synchroonzwemmers. Zij springen constant in het water voor een kür die vaak maar een paar minuten duurt en komen er dan weer uit, om even later weer een andere kür te laten zien. En elke keer moeten ze zich weer afdrogen.

Het is dus geen toeval dat Kassa op zoek ging naar een topteam van synchroonzwemmers en die vond bij GZC Donk uit Gouda. GZC Donk is één van de oudste zwemverenigingen van Nederland (opgericht in 1886) en timmert al enkele decennia aan de weg met synchroonzwemmen. Ze horen bij de Nederlandse top en staan regelmatig op internationale podia. Vorige maand wonnen ze nog twee gouden medailles en braken ze drie persoonlijke records bij de Franse Open Kampioenschappen synchroonzwemmen voor masters. Met die kanjers deed Kassa dus de handdoekentest.

Veertien meiden van GZC Donk voerden een combikür uit in de Museumhaven van Gouda. Het was de opening van Swim to Fight Cancer Gouda, waar een paar honderd zwemmers aan deelnamen en waar al meer dan honderdduizend euro is binnengehaald ten behoeve van de kankerbestrijding. Na afloop van dit event namen vijf meiden van GZC Donk de handdoeken onder de loep. Het testteam bestond uit Esmee van Wijngaarden, Thirza Oosterwijk, Esmay Oosterwijk, Tessa Kempen en Saar van den Berg. Zij doken telkens het water in om zich daarna af te drogen met één van de vijf handdoeken waar alle merktekens vanaf waren gehaald. Het testteam beoordeelde de handdoeken aan de hand van deze vier aspecten:

- Drogen: Absorbeert de handdoek goed, krijg je jezelf snel droog?

- Structuur: Hoe voelt de handdoek aan?

- Gebruiksgemak: Kun je de handdoek eenvoudig ophangen? Heeft de handdoek een handig haakje? Kun je 'm makkelijk opbergen?

- Algemene indruk: Zaken als geur, kleur en gevoel

Per handdoek kon het testteam een cijfer geven van 1 tot 10. De resultaten waren interessant, niet omdat de duurste handdoek (de Care Plus Travel Towel van Bever) ook als beste uit de bus kwam – want dat zou je kunnen verwachten. Maar omdat de twee goedkoopste handdoeken in de middenmoot zaten, terwijl de op één na duurste helemaal onderaan met een onvoldoende eindigde.

De vijf microvezelhanddoeken uit de test werden door de dames uit het zwemteam als volgt beoordeeld:

- Care Plus Travel Towel van Bever: 7,4

- Microvezelhanddoek van HEMA: 6,7

- Nabaiji Microvezelhanddoek van Decathlon: 6,4

- Travel-/sporthanddoek van Xenos: 6,3

- Human Nature sneldrogende handdoek van ANWB: 5,5

De wetenschappelijke test toonde aan dat Care Plus ook de handdoek is die het snelst droogt, met de Nabaiji Microvezel handdoek als goede tweede.

Wie de ervaring van onze synchroonzwemmers serieus neemt en hecht aan een sneldrogende handdoek en daarenboven bereid is het dubbele te betalen voor een handdoek, moet zeker de Care Plus overwegen. Maar prijsbewuste mensen zijn goed af met de Nabaiji Microvezelhanddoek, die minder dan de helft kost.

Plasticvervuiling door microplastics

Tot slot: al deze handdoeken zijn gemaakt van microvezels, meestal polyamide en polyester. Van plastic dus. Als je deze handdoeken in de wasmachine of droger stopt, dan laten ze minuscule plasticdeeltjes los die grotendeels in het milieu terecht komen.

Plastic is een prachtig product met één groot nadeel: het verdwijnt niet of nauwelijks uit het milieu. Daardoor zijn er nu overal op de wereld piepkleine stukjes plastic te vinden en zitten de microplastics zelfs in ons lichaam. Dat is te voorkomen door kleding minder vaak te wassen en de kleding die van plastic is gemaakt in een speciale zak te stoppen die microplastics tegenhoudt.

