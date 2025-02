Kassa test: Welke kant-en-klare roti kip masala is het lekkerst? Gisteren • leestijd 5 minuten • 5543 keer bekeken • bewaren

In de supermarkt vind je een wereld aan kant-en-klaar gerechten. Hoe lekker is de roti kip masala die je daar kunt krijgen? Kassa neemt de proef op de som voor een gloednieuwe Kassa test. Een deskundige en kritische jury waagt zich aan vijf verschillende maaltijden uit de supermarkt. Is het alle makers gelukt om een smakelijke maaltijd te bereiden?

Welke maaltijden doen mee aan de test?

Voor de test kochten wij in de supermarkt vijf verschillende soorten kant-en-klare roti kip masala. In de maaltijd zit meestal: een roti, kip, aardappel, kousenband of sperzieboon, masalakruiden en een ei.

-Bij Jumbo kochten we huismerk Jumbo Roti kip Masala (450 gram) voor 6,29 euro.

-Bij Albert Heijn het huismerk AH Roti kip (470 gram) voor 7,49 euro. Deze kant-en-klaarmaaltijd telt met 20 gram meer een iets grotere portie dan de andere maaltijden uit de test.

-Bij Ekoplaza Surinaamse Roti kip masala van het merk Marqt met als prijs 8,99 euro voor 450 gram.

-Ook bij Albert Heijn het merk Oma’s met Oma’s Surinaamse Roti (450 gram) voor 6,99 euro. Deze maaltijd is bij diverse supermarkten verkrijgbaar.

-Bij Spar kochten we Mama’s Surinaamse roti (450 gram) voor 7,99 euro.

Uit wie bestaat de driekoppige jury?

Raghenie Bhawanie is culinair columnist voor onder andere het Parool en Villa VDB (Radio 1). Daarnaast is zij receptontwikkelaar en kookboekauteur. Zij schreef onlangs het kookboek Madam Jeanette. Raghenie leerde Surinaams koken van haar Surinaams-Hindoestaanse moeder. “We testen nu roti kip masala, maar roti kun je met van alles eten. Het is vergelijkbaar met stamppot. Je zegt niet: 'Ik eet vanavond stamppot', maar je zegt: 'Ik eet boerenkoolstamppot, zuurkoolstamppot of stamppot andijvie.' Ook met roti kun je eindeloos variëren.”

London Loy is chef-kok en tevens bekend van televisie. Hij was tv-kok bij Koffietijd en ook deelnemer aan Expeditie Robinson. Nu kookt hij samen met Noni Kooijman (ons derde jurylid) bij KwieKwie, een Surinaams pop-up restaurant in Amsterdam-Noord. Noni is kookboekauteur en maakte voor de VPRO het programma Paramaribo Pepers. Alle drie de juryleden hebben Surinaamse roots.

Roti is een populair gerecht, maar waar komt het vandaan? De oorsprong van het gerecht roti Een roti is een ongerezen rond of ovaal platbrood. Het gerecht roti komt oorspronkelijk uit India. Het kwam mee met de Indiase contractarbeiders, die na de afschaffing van de slavernij naar Suriname kwamen om op de plantages te werken.



In Suriname ontwikkelde roti zich tot een uniek gerecht van verschillende smaken en culturen. Het gerecht is nog steeds trouw aan de Indiase wortels, maar kent een unieke Surinaamse smaak twist. In de maaltijd zit meestal een roti, kip, aardappel, kousenband (of sperzieboon), masala (een mix van kruiden en specerijen) en een ei.

Welke roti kip masala wordt door dit drietal als beste gekeurd?

In vijf rondes krijgen de drie juryleden ieder een eigen portie. De juryleden weten niet welk merk ze eten en ze proeven nooit tegelijkertijd dezelfde maaltijd, zodat ze elkaar niet kunnen beïnvloeden. Iedere maaltijd is bereid in de magnetron volgens de gebruiksaanwijzing die op de verpakking staat.

Op welke punten beoordeelt de jury de roti’s?

De jury beoordeelt de maaltijden op: uiterlijk, ingrediënten, de verhouding van de ingrediënten, smaak en wat verder nog opvalt. Het betreft de persoonlijke smaak van de drie verschillende juryleden. Ieder gaf punten op een schaal van 1 tot 10. We hebben gevraagd om hele of halve cijfers. Hieruit komt een gewogen gemiddelde dat de einduitslag heeft bepaald.

Wat viel de jury in het bijzonder op?

De roti ligt veelal onder de vulling. Hierdoor is de roti nat. Maar voor deze maaltijd gebruik je de roti als lepel en eet je het verder met je handen. Met een natte roti is dit geen doen, zo oordelen de juryleden.

Ander punt van kritiek: slechts twee van de maaltijden bevatten de originele kousenband. De rest gebruikte de Hollandse sperzieboon, terwijl kousenband een specifiek andere smaak heeft. “Kousenband heeft meer bite dan een gemiddelde sperzieboon”, zegt jurylid Noni Kooijman.

Een van de deelnemers maakt het zo bont om helemaal geen roti bij de rotimaaltijd te doen. Dit leverde uiteraard een lagere beoordeling op. Uiteindelijk wist slechts één maaltijd een (krappe) voldoende te halen.

De uitslag

5 - Oma’s - Surinaamse Roti (bij diverse supmarkten verkrijgbaar) – Eindcijfer: 2,3

Op de vijfde en tevens laatste plaats is geëindigd Surinaamse Roti van Oma's. Hier is de jury unaniem negatief over. Deze maaltijd krijgt van Raghenie en Noni slechts 2 punten. Van de leus op de verpakking: “Lekker met rotivel erbij, maar zonder ben je ook blij”, zijn deze twee juryleden niet gecharmeerd. Roti zonder rotivel?

Lon is een heel klein beetje positiever en geeft deze roti een 3. Hij noemt de maaltijd wel “kapot flauw.” Tellen we de drie rapportcijfers op en delen we dat door drie? Dan komen we op een heel dikke onvoldoende als eindcijfer: een 2,3.

4 - Jumbo, Roti Kip Masala – Eindcijfer: 4,2

In deze maaltijd zit kousenband. Dit zorgt voor een plusje bij alle drie de juryleden. De roti wordt als lekker beoordeeld. Alleen vinden ze het jammer dat deze onderin ligt en nu een ‘soggi’ (zompige) roti is. Zowel Noni en Raghenie vinden de smaak te flauw. London is van mening dat deze maaltijd vooral “rommelig” is. Noni en London beoordelen de maaltijd met een 4, Raghenie met een 4,5. Het eindcijfer is daarmee een 4,2.

3 - Spar, Mama’s Surinaamse Roti - Eindcijfer: 4,7

Alleen London is erg te spreken over deze roti maaltijd. Voor hem was dit de beste roti die ertussen zit en hij deelt daarom 7 punten uit. Zijn collega juryleden zijn echter een stuk minder te spreken over Mama’s Surinaamse Roti. Raghenie deelt 3 punten uit en Noni heeft er een 4 voor over. Afgerond is dit een 4,7 als eindcijfer.

2 - Ekoplaza, Marqt Surinaamse Roti Kip Masala - Eindcijfer 4,9

Helaas, volgens de jury, is deze roti maaltijd met paprika bereid en ook hier ligt de roti onderop, waardoor deze helemaal nat is. Van de drie juryleden geeft alleen Londen een voldoende met een 6. Raghenie (4,5) en Noni (4) zijn toch wat minder te spreken over deze kant-en-klaar maaltijd. Het gemiddelde eindcijfer is een 4,9.

1 - Albert Heijn, huismerk AH Roti kip – Eindcijfer 5,5

De winnaar van deze Kassa test is Albert Heijn met hun huismerk AH Roti kip.

Kritisch jurylid Raghenie geeft de maaltijd haar hoogste cijfer, namelijk een 5. Ook London geeft een 5. Hij is meer te spreken over de roti maaltijden van Spar en Ekoplaza. Voor jurylid Noni is dit verreweg de lekkerste kant-en-klare roti die zij heeft geproefd en deelt haar hoogste cijfer uit, namelijk een 6,5. Deze maaltijd krijgt daarmee een krappe voldoende als eindcijfer: een 5,5.

Tot besluit nog twee tips van de jury aan Albert Heijn: “Verdeel de roti niet in stukken maar maak er één grote roti van. En leg ‘m nooit onderop!”