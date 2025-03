Kassa Test: Wat zijn de beste draadloze oordopjes onder de 30 euro? Vandaag • leestijd 4 minuten • 1299 keer bekeken • bewaren

Een setje draadloze oordopjes van een A-merk kost soms gerust een paar honderd euro. Dat kan (of wil) lang niet iedereen betalen. Er zijn ook goedkopere alternatieven beschikbaar, maar hoe is de kwaliteit? Kassa test draadloze oordopjes van zes merken met een prijs onder de 30 euro. Welk merk goedkope oordoppen komt als beste uit de test? Welke oordoppen zijn het meest geschikt om je favoriete muziek, podcast of luisterboek in fijne audiokwaliteit op af te spelen zónder dat je al te diep in de buidel moet tasten? Dat zie je in deze Kassa-test!

We beginnen met het belangrijkste, namelijk welke zes soorten en merken oordopjes uit de budgetcategorie we hebben getest.

De merken: Deze draadloze oordopjes zijn door ons getest

Het gaat om deze zes modellen oordopjes van de volgende merken.

Ze staan hieronder op volgorde van de prijs. We beginnen met de goedkoopste oordopjes uit de test en eindigen met de duurste.

Zeeman – Bluetooth-oortjes – € 9,99

Bluetooth-oortjes – Kruidvat – Draadloze oordopjes Premium – € 16,99

– Draadloze oordopjes Premium – HEMA – Draadloze oordopjes met oplaadcase – € 19,99

– Draadloze oordopjes met oplaadcase – Philips – Oordopjes TAT1209BK/00 – € 27,99

– Oordopjes TAT1209BK/00 – Fresh 'n Rebel – Twins Core – € 29,99

– Twins Core – JLab – GO Air POP – € 29,99

Het testpanel: Deze kenners beoordelen de draadloze oordopjes

De zes merken draadloze oortjes worden getest door Wessel Oltheten, docent studiotechnologie en muziekproductie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).

Dat doet hij niet alleen, maar samen met drie van zijn studenten van de opleiding Muziek en Technologie: Fien, Tycho en Thijn.

Met zijn vieren beoordelen ze de oordopjes op verschillende elementen, namelijk geluidskwaliteit, gebruiksgemak en batterijduur. We nemen ook de kwaliteit van de microfoon en de pasform mee in het oordeel.

We geven vast één tipje van de sluier: deze zes oordopjes zijn wat de kwaliteit betreft behoorlijk verschillend...

Hoe zit het met de geluidskwaliteit van de oordopjes?

Wat betreft de ervaring bij het luisteren van muziek zijn de testers tevreden over de oordopjes van JLab, vooral omdat je bij deze dopjes – als enige uit de test – via een app je geluidsvoorkeuren kunt instellen.

Van de oordopjes van Zeeman is het testteam daarentegen unaniem niet onder de indruk. "Er is geen helderheid, alles klinkt alsof het verstopt is onder een dikke deken", luidt het oordeel.

Het verschil in de audiokwaliteit van muziek wordt hoorbaar gemaakt door gebruik te maken van een test-oor. Dit zijn twee siliconen oren waar een microfoon tussen zit, die het geluid van de oordopjes kunnen opnemen zoals het in je oren klinkt.

Door hetzelfde muzieknummer af te spelen op alle oordopjes terwijl ze in het test-oor zitten, is achteraf duidelijk een verschil in audiokwaliteit hoorbaar als de verschillende opnames achter elkaar worden afgespeeld.

Hoe zit het met de microfoons van de oordopjes?

Ook kun je natuurlijk bellen met de oordopjes. De testers hebben de microfoons getest door met behulp van het test-oor bij alle oortjes een geluidopname te maken van dezelfde gesproken zin.

Ook hier is een verschil waarneembaar tussen de kwaliteit van de microfoon van de verschillende oortjes. Bij deze categorie komt het setje van Philips het beste uit de bus, de testers beoordelen de microfoon van de Zeeman-oordopjes als het slechtst.

De opnames van de microfoonv van de oordopjes zijn allemaal in dezelfde ruimte gemaakt. Alléén bij de oortjes van Zeeman is een geluid te horen dat duidt op interferentie. Je hoort dan een zoemend geluid omdat de oordopjes reageren op straling die in de lucht hangt. Dit betekent niet direct dat deze interferentie met alle setjes van dit type oordopjes hoorbaar is.

Hoe zit het met de batterijduur van de oordopjes?

Alle oordopjes claimen een bepaalde (minimale) batterijduur te hebben. Student Thijn onderzoekt of de beloofde batterijduur ook overeenkomt met hoe lang de oortjes het in praktijk daadwerkelijk uithouden voor je ze weer moet opladen.

De oortjes van Kruidvat vallen tegen, want deze oordopjes houden het slechts een uur en een kwartier uit voordat ze weer in het doosje moeten worden teruggestopt om op te laden.

De oordopjes van JLab vallen ook hier weer in positieve zin op. Deze dopjes houden het zeven uur lang vol.

Hoe zit het met de pasvorm van de oordopjes?

Dit soort bluetooth-oordopjes bestaan uit harde plastic oortjes met een klein steeltje dat uit het oor steekt of uit ronde oordoppen met een siliconen opzetstukje in de gehoorgang.

Voordeel van de laatste soort is volgens audiotechnicus Wessel Oltheten dat de pasvorm aangepast kan worden op jouw oor, omdat er verschillende maten siliconen opzetstukjes worden meegeleverd. Hierdoor is de geluidbeleving beter dan bij oordopjes die niet in de maat aan te passen zijn, als die het oor niet goed afsluiten.

De uitslag: Welk setje draadloze oordopjes komt als beste uit de test?

Het draait natuurlijk vooral om de muziekbeleving! Met welke draadloze oortjes onder de 30 euro luister je nou het fijnst naar je favoriete muziek?

De uitslag is als volgt.

De zesde en tevens laatste plaats: Bluetooth-oortjes van Zeeman (€ 9,99) – CIJFER: 2,0

Op de laatste plaats eindigen de oordopjes van Zeeman met een dikke onvoldoende. Volgens de jury is de geluidskwaliteit zwaar ondermaats en de microfoon is slecht.

Deze oordopjes worden met het cijfer 2,0 beoordeeld.

De vijfde plaats: Kruidvat draadloze oordopjes Premium (€ 16,99) – CIJFER: 4,0

Met een batterijduur van slechts één uur en kwartier de oordopjes die op dit punt het slechtste scoren. Over het geluid lijkt een soort mist te hangen.

De vierde plaats: Fresh 'n Rebel Twins Core (€ 29,99) – CIJFER: 5,0

Volgens de jury zit er te veel bas in deze draadloze oordoppen.

De derde plaats: Philips TAT1209BK/00 oordipjes (€ 27,99) – CIJFER: 6,5

Over deze oordopjes was het panel verdeeld. Het geluid bevat veel bas, maar niet iedereen vindt dit storend.

De tweede plaats: HEMA draadloze oortjes met oplaadcase (€ 19,99) – CIJFER: 6,5

Scoort net als de oordopjes van Philips een 6,5, maar omdat de oordopjes van HEMA goedkoper zijn, eindigen ze één plaatsje hoger.

Volgens de jury wordt hier prima geluidskwaliteit geboden voor oordopjes in deze prijsklasse.

De eerste plaats en tevens de winnaar! JLab GO Air POP (€ 29,99) – CIJFER: 7,5

De oordopjes van JLab komen als winnaar uit deze test. Dit setje oordoppen wordt door de jury beoordeeld met een 7,5 door de prima microfoon en de langste batterijduur.

In de fabrieksinstelling is het geluid niet fantastisch, maar door de app waarmee het geluid naar persoonlijke smaak aan te passen is, wint dit setje oordoppen deze test.