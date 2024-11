Kassa test: Wat is de beste bouwmarkt muurverf?

Bij de schildersvakopleiding in Nieuwegein zijn drie professionele schilders die de verschillende merken gaan beoordelen. We vragen de expertise van Jeroen van den Berg, die op zijn 15e al is begonnen met schilderen en nu al meer dan 30 jaar schilderervaring heeft. Daarnaast hebben we Fleur Blonk, een klusvrouw die zich specialiseert in schilderen en behangen. Anne Eerdmans maakt de jury compleet. Zij werd in 2023 Nederlands Kampioen schilderen bij de wedstrijden van WorldSkills. Deze driekoppige jury beoordeelt de verschillende verven of dekkracht, smeerbaarheid (vloeiing) en verwerking.