Kassa Test: Waar koop je de beste en lekkerste biologische rookworst?

28 jan. 2024 - 15:13

Geachte Testpanel, Ik vroeg me af of de worsten ook getest zijn of er geen insecten of namaakvlees en of andere "verboden" stoffen zoals MSG in de worsten zitten want er worden natuurlijk ook smaakstoffen toegevoegd. Ik wil best wat meer betalen voor een worst die puur is en waar geen "rotzooi" in zit. Er zijn nl zoveel mensen in mijn omgeving die NIET roken maar die wel kanker hebben. Onze voedsel wordt gemanipuleerd en het zit boordevol verboden stoffen en/of pesticiden. Nederland staat wat dat betreft, bovenaan de lijst van een van de landen die het meest verboden producten gebruiken in onze voedsel ed.