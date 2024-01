Kassa Test: Waar kan je de beste kerststol kopen? 23-12-2023 • leestijd 3 minuten • 35332 keer bekeken • bewaren

Wat is kerst zonder een kerststol of een feeststol, zoals ze tegenwoordig meestal genoemd worden. Daarom doet Kassa vlak voor kerst de kerststollentest en zoeken we uit waar je de lekkerste koopt.

Hoe we hebben getest

We hebben vijf supermarkten en twee grote bakkerijen uitgekozen. Met winkel door het hele land: Albert Heijn, Jumbo, PLUS, Bakkerij Bart, Bakkerij ‘t Stoepje, de Aldi en de Lidl. Bij elke zaak kopen we de standaard kerststol met spijs. En nemen die mee naar Slot Zuylen in Oud Zuilen, bij Utrecht.

Beoordeling.

De jury bestaat uit: Meester Boulanger en Meester Patissier, Robert van Beckhoven, die we kennen van televisieprogramma’s Heel Holland bakt en de CupCakeCup. Meesterbakker Hans Som, maar liefst 15 keer gekroond tot beste bakker van Nederland. En Meester Boulanger Hiljo Hillebrand schrijver van meerdere bakkersboeken.

Robert, Hans en Hiljo gaan de zeven stollen op het volgende beoordelen: uiterlijk, geur, ingrediënten en vulling, amandelspijs en smaak.

De bestelling.

Bij de PLUS kopen we de feeststol met amandelspijs en noten. Er zit een zakje poedersuiker bij. In de verpakking zit 750 gram en de prijs is €3,99.

Bij de Lidl kopen we de luxe stol met amandelspijs en noten. Deze wordt ook geleverd met een zakje poedersuiker. De prijs bedraagt ook €3,99, maar hier zit 1000 gram in de verpakking. Dit maakt dat hij bij 750 gram €2,99 zou kosten. Daarmee is hij samen met de Aldi de goedkoopste.

Bij Bakker Bart vragen we in de winkel om een kerststol. We krijgen een stol mee die op de website staat beschreven als kerstbrood. Omdat hij in de winkel wordt verkocht als kerststol nemen we hem toch mee in de test. Hij kost €4,95 voor 600 gram, voor 750 gram zou dat €6,20 zijn.

Dan de andere bakker die meedoet aan de test, dat is Bakkerij ‘t Stoepje. Daar kopen we de kerststol met amandelspijs met een gewicht van 750 gram. Er zit geen poedersuiker bij en hij kost € 6,50 en is daarmee de duurste.

Dan de Aldi luxe stol, gevuld met amandelspijs en noten. Ook deze stol weegt maar liefst een kilo en kost €3,99. Per 750 gram is dat €2,99. Er zit geen poedersuiker bij.

De Albert Heijn verkoopt de Excellent Feeststol. Gevuld met rozijnen, krenten hazelnoten en een kern gevuld met amandelspijs. In de verpakking zit 750 gram en dat is volgens de Albert Heijn goed voor 15 porties. Hij kost €3,99. En er zit een zakje poedersuiker bij.

En de laatste. Dat is de luxe feeststol van de Jumbo. Daar zit al poedersuiker op als we hem uit de verpakking halen. Hij kost €3,99 voor 750 gram.

Hoe we testen:

Bij elke supermarkt en bakker hebben we vijf stollen gekocht. Dit deden we op de woensdag voor de test. De test was op maandag. We hebben steeds plakken gesneden uit het midden van de stol en hier zijn meerdere stollen voor gebruikt. Het testen deden we in zeven rondes.

Per ronde kregen de juryleden een andere stol. Bijvoorbeeld Robèrt die van de Albert Heijn, Hiljo de Jumbo en Rob de Lidl. Zodat ze elkaar niet zouden beïnvloeden.

De uitslag

We beginnen met de verliezer. Dat is Bakker Bart. De stol lijkt niet op een kersstol. De spijs is te waterig en de rozijnen zijn nat. Hij krijgt van de jury een 5 en omdat hij de duurste is eindigt hij op de laatste plaats.

Op de een na laatste plaats staat de Jumbo. De luxe feeststol is te donker en daardoor bitter van smaak. Het is bijna onverkoopbaar volgens jurylid Hans Som. Hij krijgt dan ook een 5. Maar omdat de stol van de Jumbo goedkoper is dan de stol van Bakker Bart eindigt hij niet op de laatste plaats.

Met een zes staat de stol van de PLUS op de vijfde plaats. Ook deze stol was net iets te droog.

Dan drie stollen die het redelijk goed hebben gedaan. De vierde plaats is voor Bakkerij ’t Stoepje, de derde plaats voor Albert Heijn en de tweede plaats voor de Aldi.

Ze kregen allemaal een 6,3 en daarom bepaalt de prijs de eind positie. Volgens de jury was de kwaliteit van de stollen acceptabel.

En dan de winnaar. Met bijna twee punten meer dan de nummer twee, drie en vier komt de Lidl met een dikke 8 op de eerste plaats. De stol had een prima model, is mooi van kleur, goed gevuld en lekker van smaak. Een echte winnaar aldus de jury.