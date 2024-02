Kassa Test: Thermosbekers voor onderweg 24-02-2024 • leestijd 3 minuten • 21310 keer bekeken • bewaren

Onderweg van je koffie of thee genieten kan gemakkelijk met een to-go thermosbeker. Maar dan moet je drankje wel lekker warm blijven. Ook het gebruiksgemak is niet geheel onbelangrijk, want een beker moet prettig drinken. Daarom neemt Kassa de proef op de som en testen we van zes themosbekers in verschillende prijsklassen zowel de gebruiksvriendelijkheid als de isolatie. Welke moet je hebben?

De bekers

Voor deze test roepen we allereerst de hulp in van een team van zeven roeiers van de Koninklijke Nederlandse Zeil en Roeivereniging in Muiden. Zij gaan testen hoe de bekers zijn in gebruik. De thermosbekers die we testen zijn: de koffie to-go beker van de HEMA (€14.50), de Brabantia Make & Take (€22,99), de Leifheit Flip (€19,99), de ENVÄLDIG van Ikea (€5.99), de Stanley neverleak (€32,95) en de Mepal Ellipse (€26,99).

Gebruiksvriendelijk en warm?

We vullen alle bekers met hete thee. De roeisters krijgen voor hun training ieder een tas met daarin alle zes de bekers, gevuld met thee. Na hun training drinken de dames een lekkere kop thee en testen ze alle thermosbekers op gebruiksvriendelijkheid; Zijn de bekers handig, zijn ze lekvrij, gaan ze makkelijk open en dicht en drinken ze prettig?

Ze testen dit blind en weten dus niet welke merken het zijn. De koffie to-go beker van de HEMA komt bij het roeiteam het beste uit de gebruiksvriendelijkheid test. Door het knopje op de beker kun je hem gemakkelijk met 1 hand openen om te drinken en hoef je geen klep of dop te bedienen.

Maar welke blijft het langst warm? Dat laten we onderzoeken door wetenschappers Mimi en Pim van de opleiding Science, Technology & Innovation aan de Universiteit van Amsterdam. Zij gaan een warmte-test uitvoeren en kunnen met een warmtecamera goed bijhouden welke beker zijn hitte het beste vasthoudt. Om dat te beoordelen houden ze 5 uur lang de temperatuur van het water bij. Daarnaast hebben ze de eerste 3 uur van de test meerdere keren herhaald, zowel met volle als halfvolle bekers. Na twee uur zie je dat het water in alle bekers nog boven de 60 graden zijn, wel zijn er direct grote verschillen te zien; de ene beker is nog 80 graden en de ander 60. Uiteindelijk is de Stanley neverleak beker de winnaar, deze heeft de warmte het best behouden en zit na 5 uur testen nog op 60 graden. Hier kwam de beker van HEMA er het minst goed vanaf, deze was na 5 uur nog 40 graden.

De uitslag

1. Stanley neverleak (€32,95)

Deze houdt koffie of thee het langst van allemaal warm. Het panel vond hem prettig drinken, met een handig draaisysteem en hij past goed in je handtas of rugzak. Wel de duurste van allemaal.

2. HEMA koffie to go beker (€14.50)

Het testpanel vond deze het prettigste drinken. Maar omdat hij je drankje het minst goed warm houdt staat hij niet op de eerste plek.

3. Brabantia Make & Take (€22,99)

Het panel viel vooral over het onduidelijke sluitsysteem.

4. Ellipse van Mepal (€26,99)

Prima beker maar er blijven wat druppeltjes in de rand zitten.

5. ENVÄLDIG van Ikea (€5.99)

De goedkoopste beker uit de test. Ook bij deze komt het klepje in je gezicht bij drinken.

6. Leifheit Flip (€19,99)