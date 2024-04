Kassa Test: Met welke snoeischaar kun je het beste je tuin snoeien? theme-icon Natuur • Vandaag • leestijd 4 minuten • 2518 keer bekeken • bewaren

Het is lente en langzaam begint alles weer te groeien en te bloeien. En dat is natuurlijk ook weer het moment om te gaan snoeien in tuin en op balkon. Een uitgelezen tijd voor Kassa’s snoeischarentest. Welke snoeischaar is het beste? Drie deskundigen gaan aan de slag en bepalen wat de winnaar wordt. De video staat onderaan dit artikel.

We hebben zes snoeischaren gekocht die takken kunnen knippen van 20 tot 22 millimeter. Het zijn allemaal snoeischaren van het type papegaaienbek. We kochten een snoeischaar van Gamma, Praxis (Central Park), Felco, Gardena, WOLF-Garten en Intratuin. De zes exemplaren die we uitzochten, kosten allemaal tussen de 10 en 30 euro.

Beoordeling: waar let de deskundige jury eigenlijk op?

De jury bestaat uit Jurgen Smit. Hij is hovenier, televisiepresentator én maker van filmpjes op YouTube. De tweede deskundige is Miranda Spaan, zij is beplantingsspecialist en geeft workshops. Het derde jurylid is Hans van Biemen, schrijver van boeken over snoeien.

Jurgen, Miranda en Hans beoordelen de snoeischaren aan de hand van verschillende criteria. Meegewogen wordt het uiterlijk, het handvat, het soort veer dat gebruikt is, het snoeigemak en wat voor takken hij aankan. Om dat laatste te testen, knippen we takken van:

de wilg : een boom met zachte takken;

: een boom met zachte takken; de Spaanse aak (esdoorn), een boom met hardere takken;

(esdoorn), een boom met hardere takken; de rododendron, die heeft stugge takken

Ook let de jury erop of de schaar snoeiwonden maakt. Als je knipt, moeten de randen mooi en glad zijn zonder butsen. Als hij wel wordt beschadigd, noemen we dit snoeiwonden en daar kunnen bacteriën, schimmels en insecten inkomen, waardoor de struik of boom ziek wordt.

We hebben de snoeischaren getest toen ze net uit de verpakking kwamen. We hebben er dus niet weken mee geknipt, dus we weten niet hoe de scharen het doen na langer gebruik.

Deze zes scharen hebben we getest

Bij Gamma kopen we een snoeischaar van het huismerk voor 11,99 euro. De snoeischaar is geschikt voor takken tot 20 millimeter. Dit is de goedkoopste snoeischaar uit de test.

Bij Praxis kopen we de snoeischaar met papegaaienbek van Praxis-huismerk Central Park. Deze schaar kopen we voor 19,99 euro en deze is geschikt voor takken van 20 millimeter.

De WOLF-Garten snoeischaar kopen we bij Intratuin. Deze is geschikt voor takken tot 22 millimeter. Hij kost 19,99 euro.

Bij Intratuin kopen we een snoeischaar van het huismerk, geschikt voor takken tot 20 millimeter. De schaar is geschikt voor grote en kleine handen en kost 19,99 euro.

De snoeischaar van Felco kopen we bij Hornbach. Hij kost 29,95 euro en is daarmee de duurste uit de test. De snoeischaar is bestemd voor mensen met kleine handen en kan maximaal takken van 20 millimeter knippen.

De laatste snoeischaar is de Gardena classic, geschikt voor takken tot 20 millimeter. Deze kost 17,95 euro en is overal verkrijgbaar.

De uitslag: welke snoeischaar is het beste?

We beginnen met de verliezer. Dat is de snoeischaar van Gamma. Deze heeft als sluiting een haakje bij de voet en dit zorgt voor veel ergernis bij de jury. Je kan er niet lekker mee doorknippen en de sluiting schiet steeds onbedoeld dicht. Ook snoeit de schaar niet fijn en maakt hij snoeiwonden als de takken wat dikker worden. Hij krijgt van de jury het rapportcijfer 5,8 en eindigt op de zesde plaats.

Op de vijfde plaats komt de snoeischaar van Felco. De schaar is bestemd voor kleine handen maar de voeten zijn juist te groot waardoor je er geen grip op krijgt en steeds over moet pakken. Ook ligt de zwaartekracht verkeerd en kantelt hij steeds naar voren. Hij knipt wel redelijk, maar ook bij de moeilijke takken moet je veel kracht zetten om er doorheen te komen. Deze snoeischaar krijgt een 6,2 van de jury.

Op de vierde plaats komt de snoeischaar van Gardena. Deze klassieker is volgens de jury met name geschikt voor mensen met kleine handen. Hij is vooral geschikt voor het kleine werk zoals bloemen knippen en smalle takjes. Voor de stevigere takken is de bek te klein. Hij krijgt een 6,5.

Op plek drie eindigt de snoeischaar van WOLF-Garten. "Een kinderschaar", volgens de jury. Goed voor mensen met kleine handen. Knipt wel fijn, maar niet bijzonder. Hij is net als de Gardena vooral geschikt voor bloemen en kleine takjes. Hij eindigt net iets hoger met een 6,7.

Op de tweede plaats is geëindigd de Central Park-snoeischaar van Praxis. Deze lijkt volgens de jury het meest op een professionele snoeischaar. Hij ligt fijn in de hand en het materiaal is goed. Hij knipt alleen minder dan de nummer één en eindigt daarom met een 7,3 op de tweede plaats.

De winnaar is de snoeischaar van Intratuin voor kleine én grote handen. In eerste instantie vond de jury deze snoeischaar helemaal niets. Hij is gemaakt van goedkoop materiaal en je ziet niet wat de bovenkant of de onderkant van de schaar is. Ook zijn de haakjes waarmee je hem instelt niet solide.

Waarom is deze schaar dan tóch de winnaar? Als je ermee gaat knippen dan verslaat hij met gemak alle ander snoeischaren uit de test. De snoeischaar maakt zelfs bij de dikkere taken geen snoeiwonden, wat veel van de andere scharen wél doen. Daarom krijgt de snoeischaar van Intratuin een 7,5 en daarmee eindigt deze op de eerste plaats.

Bekijk de video