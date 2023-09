Kassa genomineerd voor Website van het Jaar: Stem jij ook op ons?

Leuk en eervol nieuws! Kassa.nl is genomineerd voor ‘Website van het Jaar’ 2023. Jij kunt ons helpen om deze eretitel in de wacht te slepen. Hoe? Heel eenvoudig, door je stem uit te brengen.

Kijk jij graag naar de Kassa-uitzendingen? Vind je het leuk en interessant om onze nieuws- en hulpartikelen te lezen of ons forum Vraag & Beantwoord te bezoeken? Jouw stem is van harte welkom en wordt uiteraard enorm gewaardeerd.

Op de stempagina mag je het ontwerp, de inhoud en de navigatie van de site sterren geven en aangeven of je Kassa.nl aanbeveelt bij een vriend, familielid of collega.

De Website van het Jaar-verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door Emerce in samenwerking met Multiscope . Er is een keur aan categorieën zoals Duurzaamheid, Carrière, Financieel, Nieuws, Reizen en Sport waarin het publiek kan stemmen.

De Kassa-site heeft een nominatie ontvangen in de categorie Media. De andere genomineerden zijn TVgids.nl, FilmVandaag.nl, Netflix, NPO Start, Ziggo GO, KPN TV, Viaplay, Vandaag Inside, Heel Holland Bakt, Videoland en Gids.tv. De stembus is tot en met vrijdag 20 oktober geopend.