Kant-en-klare woningen niet de oplossing voor woonkrapte, aldus bouwinstituut

15 mei 2023 - 11:39

het probleem is niet dat we te weinig huizen hebben, w hebben huizen genoeg. Het probleem is dat er mensen teveel zijn en dat er dagelijks nieuwe gelukzoekers in Nederland aankomen om hier gratis te kunnen wonen. Nederland moet eens het voorbeeld van Denemarken volgen, daar krijgt niemand een status en zeker geen huis. (en dat werkt goed op de gelukzoekers, dan komen ze niet meer ) Nederland moet de woningen die we hebben gebruiken voor onze eigen mensen en niet voor de gelukzoekers met een status. (geef die allemaal maar de status retour veilig land van afkomst) We kunnen blijven bouwen en lossen zo nooit, nooit het woningprobleem op. Er komen veel en veel te veel gelukzoekers naar Nederland die hier een status krijgen. Dat is het probleem, er geen woningnood en hebben we huizen genoeg maar voor onze eigen kinderen en niet voor de gelukzoekers.