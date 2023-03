Kansspelautoriteit krijgt Casinojager maar niet uit de lucht Vandaag • leestijd 1 minuten • 955 keer bekeken • bewaren

De Kansspelautoriteit (Ksa) lukt het, ondanks een dwangsom van 25.000 euro, niet om de website casinojager.com offline te krijgen, dat schrijft de Telegraaf. De website is een doorn in het oog van de Ksa omdat het doorverwijst naar ruim 200 illegale online casino's.

Al in juni vorig jaar sommeerde de gokwaakhond het bedrijf Red Ridge Marketing, volgens de Ksa verantwoordelijk voor casinojager.com, om te stoppen met het doorverwijzen naar de illegale goksites. Maar de website is nog altijd actief.

Affiliatie

Casinojager is een zogenoemde ’affiliate’, een blog die producten of diensten promoot. Er staan allerlei feiten en weetjes over gokken op wat de website interessant maakt voor publiek dat geïnteresseerd is in gokken. De bedoeling is dat ze doorklikken naar een van de online casino’s.

Andere stappen

Een woordvoerster van de Ksa bevestigt dat Casinojager ’de Wet op de kansspelen en de eerder opgelegde last onder dwangsom naast zich neer lijkt te leggen’: "We beraden ons op andere stappen die we kunnen zetten." Zowel bij Casinojager als Red Ridge Marketing, gevestigd in Albanië, werd niet op verzoek om commentaar gereageerd.

Weinig indruk

Of het indruk maakt op gokaanbieders, vraagt advocaat Benzi Loonstein zich af. Hij wijst naar de cijfers die het (inmiddels legale) gokbedrijf Unibet recent presenteerde. "Ze verdienen 662.000 euro aan de Nederlandse markt, per dag! Dat is 240 miljoen euro per jaar. Weliswaar heeft Unibet een vergunning, maar het zegt iets over de hoeveelheden geld die in deze wereld omgaan."