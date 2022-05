Kans op verhoging pensioenen wordt steeds groter

Ondanks de oorlog in Oekraïne, hopen de grote Nederlandse pensioenfondsen eindelijk weer de pensioenen te kunnen verhogen. De fondsen staan er nu financieel beter voor, vanwege de oplopende rente afgelopen kwartaal.

De verwachting is dat de overheid bepaalde regels voor de fondsen gaat versoepelen, waardoor de kans groter wordt voor een verhoging van de pensioenen voor miljoenen Nederlanders.

Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van ambtenarenfonds ABP legt uit dat fondsen van de gestegen rente profiteren. Zo komen hun financiële verplichtingen opeens stukken lager uit. Op die manier worden de verliezen gecompenseerd met de verliezen die zijn ontstaan door de Russische inval in Oekraïne. Toen kreeg te aandelenmarkt flinke tegenwind.

ABP teerde in de voorbije periode wel circa 21 miljard euro in op zijn vermogen, vooral omdat bepaalde aandelen en obligaties in waarde zijn gezakt.