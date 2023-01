Kankeratlas: vaker long- en hoofd-halskanker in achterstandswijken Gisteren • leestijd 2 minuten • 201 keer bekeken • bewaren

Een kankeratlas van het kankercentrum IKNL laat zien dat mensen in achterstandswijken aanzienlijk vaker last krijgen van long- en hoofd-halskanker. Rookgedrag lijkt daar de grootste oorzaak van te zijn, zo meldt het AD.

Volgens het AD komt longkanker het meest voor in delen van de vier grote steden Tilburg, Arnhem, Lelystad en Finsterwolde. Deze kleuren donkerrood op de kaart van longkankerpatiënten in Nederland. Long- en hoofd-halskanker komen volgens de krant daarnaast veel vaker voor in de Rotterdamse regio dan elders, voornamelijk in Hellevoetsluis en Spijkenisse.

In wijken met een sociaaleconomische achterstand krijgen relatief meer mensen longkanker dan in de wijken waar mensen meer te besteden hebben.

Kankeratlas: welke soorten komen waar voor?

Kankercentrum IKNL heeft een interactieve Kankeratlas samengesteld. Daarop is te zien dat het aantal kankerpatiënten redelijk gelijk over Nederland verdeeld is, maar long- en hoofd-halskanker zijn op sommige plekken dus oververtegenwoordigd.

Het aantal kankerpatiënten zal de komende jaren toenemen: in 1989 kregen 56.000 mensen kanker, in 2019 waren dat 118.000 mensen en in 2032 zullen het er naar verwachting 156.000 zijn.

“Door inzichten kunnen preventiebeleidsmaatregelen worden genomen”

"Er is nog een lange weg te gaan om de redenen van alle geografische verschillen te begrijpen. Maar de atlas is ontworpen om inzicht te bieden en zo onderzoek te versnellen, vooral in de gebieden die dit het meest nodig hebben,” zo stelt Valery Lemmens, onderzoeker en bestuurder van het IKNL.

“Daarnaast kunnen er door de inzichten uit de kankeratlas, bijvoorbeeld op het gebied van longkanker, huidkanker en baarmoederhalskanker, regionaal preventiebeleidsmaatregelen genomen worden om de impact van kanker te reduceren", aldus Lemmens.

KWF stelt 6 miljoen beschikbaar voor nieuwe plannen

KWF Kankerbestrijding laat weten blij te zijn met de atlas. "De kankeratlas verschaft onderzoekers, politici en burgers inzichten die er voorheen niet waren. Het is een geweldig middel om tot een gerichtere en ook lokale aanpak van kankerpreventie te komen.