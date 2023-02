theme-icon Lijf

Kan een uv-nageldroger kankerverwekkend zijn?

Het ultraviolet A-licht dat wordt uitgezonden door uv-nageldrogers zou volgens een recente studie het DNA kunnen aantasten. Dit zou kunnen leiden tot kankerverwekkende mutaties. Moet je je als consument zorgen maken als je gebruik maakt van deze uv-nageldrogers? We vragen het aan dermatoloog dr. Marlies Wakkee.

De uv-nageldroger wordt gebruikt om gellak te drogen. Gellak blijft langer zitten dan normale nagellak en is hierom erg populair. Het gebruik van deze uv-nageldrogers kan volgens onderzoeker Maria Zhivagui en haar collega’s echter wel schadelijk zijn voor je gezondheid. De onderzoekers laten in hun studie zien dat het regelmatige gebruik van de uv-nageldrogers een schadelijk effect kan hebben op menselijke cellen.

Betrouwbaarheid

Maar is dit onderzoek wel betrouwbaar? Dr. Marlies Wakkee wijst erop dat dit onderzoek is gepubliceerd in een van de meest toonaangevende internationale tijdschriften, namelijk nature communications. Ze legt uit dat de onderzoekers in deze studie op verschillende manieren aantonen dat de uv-straling uit deze lampen schade geeft in cellen die in een laboratorium setting met deze lampen werden belicht.

"Zelfde verandering als door zon of zonnebank”

We vroegen dermatoloog Wakkee of de consument zich zorgen zou moeten maken. “De onderzoekers hebben een grondig onderzoek gedaan waarin zij laten zien dat er door deze bestraling veranderingen in het genetisch materiaal van de cel (DNA) plaatsvinden. Dit is dezelfde soort verandering die je ook ziet nadat je in de zon hebt gezeten of onder een zonnebank bent geweest. Daar kunnen we niet omheen”, aldus dr. Wakkee.

Kanttekening: Nog geen studies met mensen

“Het blijft echter nog wel onderzoek in een laboratorium setting waarbij de cellen direct zijn belicht, terwijl wij als mensen ook nog wel wat bescherming krijgen van de buitenste, verhoornde laag van onze huid en het pigment in onze huid”, voegt de dermatoloog eraan toe. “Er zijn nog geen grote studies met mensen gedaan, maar er zijn wel enkele beschrijvingen van vrouwen met kunstnagels die hierdoor mogelijk toch huidkanker hebben gekregen,” aldus dr. Wakkee.

Weinig onderzoek

Het is algemeen bekend dat het gebruik van zonnebanken schadelijk is voor je huid en kankerverwekkend kan zijn. Bij zonnebanken wordt er gebruik gemaakt van ultraviolet A-licht, net zoals bij de uv-nageldrogers. Echter, er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de gevolgen van het gebruik van deze uv-nageldrogers.

“Ik denk dat dit enerzijds komt omdat er lang gedacht is dat uva-straling van een bepaalde golflengte (tussen 365n en 395n), die dus in die uv-nageldrogers zit, geen schade geeft. Verder merk je als consument geen verandering aan je huid als je hier je hand onder legt. Van uvb-straling krijg je verbranding van je huid, terwijl uva-straling dieper in de huid (lederhuid) terecht komt. Daarvan is schade zoals huidveroudering en een hoger risico op huidkanker pas tientallen jaren zichtbaar. Deze uv-nageldrogers zijn echter nog niet zo lang op de markt, waardoor dermatologen de eventuele consequenties van het gebruik nog niet hebben kunnen zien,” aldus Marlies Wakkee.

Advies

De dermatoloog adviseert om als consument producten met uv-licht, zoals dus de uv-nageldrogers niet meer te gebruiken. “Waarschijnlijk zullen we pas over een tiental jaren weten wat de daadwerkelijke schade is bij gebruik door mensen, maar het signaal wat is afgegeven door deze studie is te sterk om te negeren. Dus liever stoppen, dan het risico te lopen om huidkanker op je handrug of vingers te krijgen.”

Alternatief?

Een iets duurder, maar wel veiliger product is de led-nageldroger. Volgens dr. Marlies Wakkee zendt deze nageldroger op basis van led-licht geen uv-straling uit en kan dus als een goed alternatief worden gebruikt.