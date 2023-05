Kamervragen over mogelijk onrechtmatige huurverhogingen vrije sector theme-icon Wonen • 25-04-2023 • leestijd 2 minuten • 2445 keer bekeken • bewaren

Huurders in de vrije sector hebben mogelijk recht op duizenden euro’s compensatie vanwege onrechtmatige huurverhogingen. Afspraken in huurcontracten voor de verhogingen voldoen mogelijk niet aan Europese wetgeving voor consumentenovereenkomsten. Dat stelt hoogleraar Privaatrecht en Europees Consumentenrecht Marco Loos zaterdag in Kassa. Tweede Kamerlid Henk Nijboer wil dat minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting uitzoekt hoe groot de implicaties zijn van de Europese regels voor de huursector. De PvdA-er heeft daarom Kamervragen.

Afspraken in contracten om een prijs te verhogen voor een product of een dienst moeten voldoen aan Europese wetgeving uit 1993. Lange tijd was niet helemaal duidelijk hoe groot de gevolgen van deze Europese Richtlijn zijn. Maar ongeveer 10 jaar geleden bleek in een zaak dat het Europese Hof van Justitie de regels streng interpreteert. Op basis van onder meer deze uitleg stelt hoogleraar Marco Loos nu dat een consument op basis van het contract al moet kunnen inschatten wat de economische gevolgen zijn van de overeenkomst. Belangrijk is daarom dat de reden voor een prijsverhoging en de wijze waarop de prijsverhoging kan plaatsvinden in de overeenkomst staan. Dat pas later met bijvoorbeeld een aankondigingsbrief voor de prijsverhoging uitleggen is niet voldoende. Loos vermoedt dat veel huurcontracten in de vrije sector niet aan deze eisen voldoen.

Goede reden voor prijsverhoging

De consequenties daarvan kunnen verstrekkend zijn. Als rechters oordelen dat de afspraken in een contract over de huurverhogingen niet aan de Europese regels voldoen, dan kan dat reden zijn de afspraken te vernietigen. Daarmee worden ze in juridische zin uitgegumd. De verhuurder heeft daarmee nooit het recht gehad de huurprijs te verhogen. De huurprijs die mogelijk al jaren geleden in het contract is overeengekomen, geldt dan over de gehele looptijd van het contract. Alles wat de huurder door huurverhogingen meer heeft betaald, kan deze als onverschuldigde betaling terugvorderen. Tot nu toe hebben rechters deze stap nog niet gezet bij huurcontracten. Maar rechters hebben al wel een streep gezet door rentewijzigingen bij doorlopende kredieten en een tariefsverhoging van energiereus Vattenfall.

Proefproces

De Woonbond is aan het onderzoeken of een proefproces duidelijkheid kan verschaffen voor huurders. Een goede stap volgens Nijboer, maar hij wil ook dat de minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting uitzoekt hoe groot de gevolgen voor de huursector kunnen zijn. En als blijkt dat huurders recht hebben op compensatie, dan speelt de minister daar ook een rol in als het aan het Kamerlid ligt. Anders worden huurders gedwongen allemaal individueel naar de rechter te stappen.

De Kamervragen

