Kamermeerderheid stemt voor behandelcentra voor long COVID-patiënten 15-02-2024 • leestijd 2 minuten • 8224 keer bekeken • bewaren

Een ruime Kamermeerderheid heeft donderdag ingestemd met de oprichting van speciale behandelcentra voor mensen met long COVID. Er is een budget van 27 miljoen euro beschikbaar voor de poliklinieken.

Het was lang onzeker of de meerderheid er wel zou komen. Omdat de PVV en BBB betrokken zijn bij de formatie van een nieuw kabinet, was er twijfel of de partijen wel zouden instemmen met nieuwe voorstellen waarmee miljoenen zijn gemoeid.

Afgelopen dinsdag bevestigde Fleur Agema (PVV) aan Kassa dat zij het amendement van initiatiefnemer Julian Busshof (GroenLinks-PvdA) voor gespecialiseerde behandel-en expertisecentra voor long COVID-patiënten zou gaan steunen.

De onlangs vertrokken demissionair minister van VWS, Ernst Kuipers, stelde dat er in de zorg al voldoende behandelmogelijkheden voor long COVID-patiënten zijn en vond de speciale behandelcentra niet nodig. De komst van de klinieken is goed nieuws voor de 450.000 patiënten met long COVID en andere postinfectieuze ziektes zoals ME/CVS, Lyme en Q koorts.

"Fantastisch nieuws"

Diewke de Haen directeur Post CovidNL reageerde ook verheugd: ”Dit is fantastisch nieuws voor al die mensen in Nederland met post-COVID en andere PAIS! Namens de patiëntenorganisaties wil ik mijn dank en waardering uitspreken voor het initiatief van Julian Bushoff, en aan al die partijen die dit amendement steunen. Dankzij hen gaat er nu eindelijk iets veranderen. De aandacht van consumentenprogramma Kassa heeft deze ontwikkeling in een stroomversnelling gebracht!"

Ruim aandacht in Kassa

Kassa besteedde in eerdere uitzendingen ruim aandacht aan de grote behoefte van artsen en long COVID-patiënten in ons land om te komen tot gespecialiseerde behandelcentra. De reguliere zorg voor long COVID-patiënten, met name voor de meest ernstige patiënten, schiet flink tekort. Kassa liet de praktijk in Duitsland zien waar al een groot aantal behandelcentra voor long covid bestaat. In de uitzending van vanavond komt ook Italië aan bod, waar speciale behandelcentra voor kinderen met long COVID zijn opgezet.

Dinsdag werd de speciale petitie aangeboden aan Fleur Agema van de PVV en de zorgwoordvoerders van de Tweede Kamerleden (zie foto). Door aanhoudende druk van Kassa (BNNVARA) en de patiëntenorganisaties is er nu eindelijk groen licht voor deze zo broodnodige behandelcentra. De petitie is inmiddels ruim 115.000 keer ondertekend.