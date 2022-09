Kamer eist maatregelen voor betaalbare energierekening

Jetten is aan het kijken naar verschillende varianten van een prijsplafond voor gas en elektriciteit, zegt hij in debat met de Tweede Kamer. Het kabinet overweegt zo'n systeem voor de lange termijn. Ondanks positieve geluiden van enkele energieleveranciers kan zo'n maatregel dit najaar waarschijnlijk niet worden ingevoerd, aldus de minister voor Klimaat en Energie.

PvdA'er Joris Thijssen vindt het een "hard gelag" dat het niet meer mogelijk lijkt "om meer te doen voor mensen die in de problemen dreigen te komen". Volt-leider Dassen noemde het "heel pijnlijk om te zien dat we in de uitvoeringsorganisaties blijkbaar zo krap zitten dat we in dit soort crises onze eigen mensen niet meer kunnen helpen".