Kadaster neemt maatregelen om adresgegevens te beschermen

Na het nieuws van het ernstige datalek bij de Kadaster neemt het register nu maatregelen om de adresgegevens van mensen te beschermen. Vanaf medio oktober kunnen veel minder mensen op naam zoeken in het register met informatie over het bezit van woningen en ander vastgoed. Ook breidt het Kadaster de mogelijkheden uit om persoonlijke gegevens tijdelijk af te schermen bij dreiging.

Vanaf 15 oktober is het alleen voor notarissen, deurwaarders, makelaars en medewerkers van financiële bedrijven of overheidsinstanties mogelijk om op naam te zoeken naar gegevens in het Kadaster. Andere gebruikers moeten hiervoor een individuele aanvraag doen die het Kadaster in behandeling neemt. Zij kunnen slechts per specifiek dossier toegang krijgen tot de functie om op naam te zoeken.