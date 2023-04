theme-icon Werk

Kabinet pakt arbeidsmarkt aan: Nulurencontract mag niet meer, zzp'er verplicht verzekerd Vandaag • leestijd 2 minuten • 289 keer bekeken • bewaren

Minister Karien van Gennip (Sociale zaken) pakt de arbeidsmarkt op verschillende fronten aan. Zo wordt het nulurencontract verboden: als iemand langere tijd hetzelfde werk doet, wordt een contract het uitgangspunt. Verder worden de regels voor tijdelijke contracten strenger. Na drie aaneengesloten tijdelijke contracten, mag pas na vijf jaar weer een contract worden gegeven. Nu is dat nog zes maanden.

Ook moeten zzp'ers (zelfstandigen) verplicht een verzekering voor arbeidsongeschiktheid afsluiten. Die verzekering moet als vangnet dienen bij ziekte.

Doel van kabinet: meer zekerheid op de arbeidsmarkt

Met de aanpassingen wil het kabinet zorgen voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Eerder gaf onder meer de commissie-Borstlap hier al een advies toe. De commissie waarschuwde voor de doorgeslagen flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt. Volgens Van Gennip had Borstlap "zware en gewichtige woorden, en die waren terecht". De minister zegt op een persconferentie dan ook dat ze blij is "de doorgeschoten flexibilisering aan te kunnen pakken".

Ook de regels voor ondernemers worden aangepast

Ondernemers kunnen na een jaar ziekte van een werknemer duidelijkheid krijgen of ze structurele vervanging kunnen regelen. Ook komt er een regeling waarmee personeel behouden kan worden in het geval van crisis dat buiten het ondernemersrisico valt, zoals met corona. Werknemers kunnen dan maximaal een half jaar op een andere plek werken, of minder werken. Wel behouden zij hun WW-rechten.

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is blij met de nieuwe regels. "Rond de loondoorbetaling bij ziekte krijgen met name kleinere werkgevers eerder - na een jaar - duidelijkheid - of ze met iemand verder kunnen of dat wordt ingezet op re-integratie elders. Na jaren van discussie is dat een goede stap vooruit."

Reactie vakbonden positief

Volgens vakbond CNV zorgt het kabinet met de voorgestelde maatregelen voor de zekerheid waar de bond al jaren voor strijdt. Bij vakbond FNV wordt eveneens positief gereageerd.

"Twee miljoen mensen werken momenteel onder een onzeker contract. Een aantal dat de afgelopen 10 jaar is geëxplodeerd. Zij weten niet of ze morgen nog werk hebben en rond kunnen komen."

"Deze brief stelt paal en perk aan de ongebreidelde flexuitwassen", stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een eerste reactie. Hij wijst er wel op dat Nederland er na deze "mijlpaal" nog niet is. "We zijn er nog niet. Alles draait straks om de daadwerkelijke handhaving. We zullen erop toezien dat het aantal flexwerkers inderdaad drastisch daalt."

Handhaving op schijnzelfstandigheid door Belastingdienst